外交部與美、日、澳洲駐台機構及聖露西亞駐台大使館合作，18至19日在台灣舉辦全球合作暨訓練架構（GCTF）「海上災害對策」國際研習營。外交部表示，GCTF成立以來，已成為四方合作的重要平台，未來將持續深化，展現台灣參與國際因應新興問題與挑戰的能力。

該研習營由外交部、海洋委員會、國家災害防救科技中心與美國、日本、澳洲駐台機構及聖露西亞駐台大使館共同舉辦，邀請印太地區及加勒比海等13國近30名海洋環境與災害防救的官員、學者及專家來台與會，針對海嘯及海洋污染等課題分享各國面臨的挑戰與因應對策。

外交部發言人劉永健指出，本次活動延續去年在日本東京舉辦的GCTF「永續海洋」議題，探討自然及人為因素所造成的海上災害，展現台灣與GCTF夥伴國家合作促進海洋環境永續與安全的努力與承諾。

18日的開幕儀式由日本台灣交流協會代表泉裕泰及聖露西亞駐台大使路易斯分別致詞，並由澳洲辦事處代理代表顧兆倫於閉幕總結致詞。現場除了與會的外國講師及學員，並有駐台使節及我國海洋事務官員與專家學者共約80人出席。

主辦單位並安排於19日赴基隆參訪我國海巡船嘉義艦及國立海洋科技博物館等活動，增進與會人員對於我國海洋事務的瞭解與相互交流。

劉永健指出，GCTF自104年6月由台、美合作成立以來，已成為台灣、美國、日本及澳洲四方合作的重要平台，並針對區域國家共同關注的全球性議題進行討論，迄今已在台灣及海外辦理64場研習活動，累計有來自127個國家或地區、逾7000人次以實體或線上方式參與。

隨著更多理念相近國家加入合作，他說，GCTF作為國際合作育成平台的角色與效益將持續深化，具體展現台灣參與國際因應新興問題與挑戰的能力及高度意願。