賭王千金何超蓮透露想念牛肉麵和滷肉飯的味道。（吳松翰攝）

林映唯以近期火紅的美拉德配色現身，大推本季襯衫完整秋冬穿搭豐富度。（吳松翰攝）

Melinda近期十分受到時尚品牌矚目，同時也是老公楊祐寧的時尚顧問。（吳松翰攝）

宋柏緯現身Tory Burch T Monogram Black After Dark Party派對，力推手上的 T Monogram Black系列托特包當伴手禮。（吳松翰攝）

首度以個人身分出席海外行程的韓團ITZY隊長Yeji，此次受品牌Tory Burch 邀請出席T Monogram Black After Dark Party派對，一到現場她立刻大秀中文，同樣久違踏上台灣的還有賭王千金何超蓮表示「很想念牛肉麵和滷肉飯的味道。」期望在空擋時間有機會可以品嚐台灣的特色美食，同場還有林映唯、謝欣穎、溫貞菱、Melinda、宋柏緯、張軒睿、章廣辰、蒲禾菲等人，並在派對上特別邀請金曲獎最佳台語女歌手謝金燕於活動中演出。

較少直接大陣仗媒體的Melinda，笑說「有點像回到婚禮現場，但不會到特別緊張。」被老公楊祐寧作為時尚潮流小老師的她，這季曾受品牌邀請前往紐約時裝周觀賞2024春夏系列大秀，一圓讀時尚設計時期的夢想，「上次在紐約後台也有遇到Tory Burch 女士，覺得她近期的服裝中充滿女性力量，就偷偷問她是否有什麼人生變化。」近期深受時尚品牌寵愛的她，現場媒體詢問是否要就地出道，她笑說「出道嗎？沒有吧，這個專業我還是留給老公。」

Tory Burch 黑夜快閃活動以黑色為主基調，呼應品牌於2023秋冬系列推出的T Monogram Black系列，T Monogram系列自2021年推出以來，即成為品牌最暢銷及經典的包袋系列， 該靈感源自賓州荷蘭裔傳統緹花披毯靈感的經典設計，花紋則展示著品牌極具標誌性的雙T Logo標誌，本次Black系列推出的包款包含托特包、水桶包、保齡球包款等，滿足各種穿搭需求。