.楊謹華著Tory Burch 2023秋冬系列黑白無袖洋裝、高跟鞋，搭配紅色ELEANOR單肩包。（Tory Burch 提供／林欣儀台北傳真）

楊祐寧搭配Tory Burch 最新T Monogram Black系列迷你托特包出席剪綵 。（Tory Burch 提供／林欣儀台北傳真）

TORY BURCH 黑色 T MONOGRAM迷你水桶包，1萬6900元(右)、黑色 T MONOGRAM迷你托特包1萬6900元(左)。（Tory Burch 提供／林欣儀台北傳真）

TORY BURCH 黑色 T MONOGRAM MARSHMALLOW小號手提包 1萬9900元。（Tory Burch 提供／林欣儀台北傳真）

TORY BURCH 黑色 T MONOGRAM小號拉鍊托特包 1萬6900元、(右)、TORY BURCH 黑色 T MONOGRAM拉鍊托特包 1萬9900(左)元。（Tory Burch 提供／林欣儀台北傳真）

近期將一同出演性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》的楊祐寧、楊謹華，17日為Tory Burch A8開幕再聚一堂，兩人皆推新店裝溫馨又好逛，且新店裝廚各式包款外，還展示部分秋冬新裝，十分適合來此為年末聚餐、派對挑選戰袍，對於挑選戰袍有一套的楊祐寧直言「出席派對就一定要變成全場焦點，不然就沒有意義了！」去年楊謹華45歲生日趴時直接鈕扣大開、大秀胸肌，憶起此事楊謹華有些無奈又好笑的說「真的太喧賓奪主了！」更笑說如果今年辦生日趴，要楊祐寧直接包店，「之後每個月都可以揹新包多好。」

Tory Burch A8店重新開幕，全新店裝將紐約旗艦店的設計概念搬進台北，以幾何造型磁磚、橡木、藤編、黃銅等元素，搭配知名藝術家Caitlin McGauley繪製的花卉壁紙、簇絨地毯、花卉印花椅凳等，營造出溫馨奢華的居家氛圍。本季鞋履方面主打芭蕾平底鞋與Good Luck、Clover Court等休閒鞋，包款方面除有不論男女都適合的最新T Monogram Black系列外，許多經典單品都推出新色。