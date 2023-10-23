楊祐寧與老婆Melinda 7月底時迎來小女兒Kya，低調的夫妻倆近日才在楊祐寧YT頻道「What A Life」分享這次生產前後紀錄，影片中Melinda很努力維持體重，不只減少醣類也持續運動，而本刊時報周刊CTWANT讀者在她產後3個月巧遇夫妻倆，即便有了一雙女兒，但兩人仍抽空約會，讀者表示，Melinda打扮休閒身材纖細，根本看不出剛生完第二胎。

楊祐寧將老婆產前、後的影片紀錄分享在頻道上。（圖／翻攝自YouTube）

本刊讀者於十月初的周末在台北市一間以色列餐廳餐廳巧遇楊祐寧帶著產後不到3個月的老婆Melinda，兩人穿著同樣黑色的休閒裝，楊祐寧將帽子反戴，夫妻倆走休閒風格，讀者向本刊表示，兩人沒有帶一雙女兒，只有夫妻外出約會，愜意的到餐廳點了咖啡外帶，而等待期間，Melinda伸手拉著楊祐寧的手臂撒嬌，夫妻互動可愛。

Melinda產後2個月就急速瘦身飛到米蘭出席時裝秀。（圖／翻攝自IG）

日前，楊祐寧將Melinda生產前後的紀錄剪上傳到頻道，影片中可以看出老婆很努力控制體重，甚至在最後一次產檢後改吃水煮餐以及堅持運動，原來忙碌的Melinda在產後2個月就得飛到香港出席自創品牌的新店開幕，隔一個月、9月底又飛到米蘭參加Gucci的春夏時裝秀，在Melinda分享的照片中可以看出她身材勻稱，一雙腿修長又纖細，身為二寶媽媽仍維持得非常好。

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