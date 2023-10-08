1994年12月17日正式開幕的台北遠東香格里拉隸屬於遠東集團，委託總部設於香港的香格里拉酒店集團經營管理。酒店位於敦南商圈的遠企中心，設有420間客房、9間餐廳及酒吧、12間宴會廳及會議廳、健身俱樂部、SPA及高空戶外泳池等設施。

康泰納仕旅遊者雜誌為全球權威旅遊雜誌，曾多次獲得「美國國家雜誌獎」，而「年度讀者之選」為根據全球超過52萬名讀者所提交的旅行和入住體驗，以及最難忘的旅遊勝地調查問券，是國際旅遊業歷史悠久且具影響力的評選，已連續舉辦36屆。

2023年「年度讀者之選」由全球讀者選出全球最佳酒店、渡假村、旅遊目的地、水療、租車、航空等旅行相關獎項，其中將亞洲分為中國大陸、港澳、日本、新加坡、東南亞、其他等7區，台北遠東香格里拉以97.31高分榮登「最佳酒店」殊榮，亦是全台唯一上榜酒店。

台北遠東香格里拉暨區域總經理萬佐東（Marco Vazzoler）對此表示，對於成為全台唯一獲獎的酒店備感榮幸，能獲得國際獎項殊榮，對飯店全體員工別具意義。對此也要感謝團隊每個人努力不懈，提供香格里拉經典優質的服務與體驗，這項榮譽屬於團隊每一個人。

為讓旅客能慢遊台北、盡情體驗屢獲殊榮的香格里拉精緻服務，台北遠東香格里拉即日起至12月30日推出連住3晚享8折優惠，並可享大廳茶軒或李白居迎賓飲品、台灣水果、免費使用健身俱樂部、頂樓景觀恆溫泳池及免費停車等禮遇，盡享五星奢華假期。X

香格里拉酒店集團目前於全球76個地區經營104家酒店、客房量已逾4.21萬間，尚有9處新據點籌備中。其中，旗艦品牌「香格里拉酒店及度假酒店」共有91處據點、客房量逾3.65萬間，並有6處新據點籌備中。