出去住飯店常在床尾看到一塊長布，不少人好奇它有啥功能，旅遊作家「魚漿夫婦」解答說，那個布條是「床旗」，西方文化常不脫鞋就躺床，也習慣在床上吃早餐、喝飲料，而床旗的功能就是保護床單不被鞋子與食物弄髒，引起網友熱烈討論，那塊布感覺很髒，每次入住就會立刻先拿起來。

旅遊作家「魚漿夫婦」在臉書粉專上分享，入住飯店的時候，常常看到床尾擺著一個布條，它的專業名稱叫作「床旗（Bed Runner）」，類似於放在桌子上的桌旗。而床旗據說源自於美國，主要是擺在床尾，以防止弄髒床單。

作家「魚漿夫婦」表示，在西方文化中，人們常不脫鞋子就直接躺到床上，因此床旗的功能就是保護床單不被鞋子弄髒。此外，西方人也有在床上享用早餐與飲品的習慣，人們會把餐盤或杯子放在床旗上，以防床單被弄髒。

作家「魚漿夫婦」指出，現在床旗也不一定是防止床單弄髒的功能，在某些地區它也被用作房間裝飾的一部分，同時也可以表示房間已經被打掃乾淨，並更換床單了。

貼文引起網友討論，「這個床旗會每次清洗嗎？還是鋪好就算」、「這一片通常是整個房間裡面最髒的紡織品，因為無法清洗，有潔癖的人千萬不要靠近」、「每次進飯店看到首先就拉掉放進衣櫃」、「當餐墊也太迷了，印象裡是沒防水功能吧？真要一動打翻了根本什麼都攔不住啊」、「我對這個東西有過無數的疑問，原來是防止不脫鞋子的人，長知識了」。