為了方便民眾提前規畫旅遊行程，義大天悅飯店已經於9月下旬開賣跨年3天2夜住房專案。（義大世界提供／林瑞益高雄傳真）

再過兩個多月就是跨年假期，高雄義大世界今（17）日公布跨年主視覺與煙火首波資訊，將於12月31日施放「999秒大型藝術煙火」，煙火共分為4大篇章，強調魔幻、浪漫、希望、感動，透過創意施放技術，煙花與光影共舞，在夜空大玩魔幻時刻，邀請民眾共賞。

義大世界跨年煙火邁入第15屆，今年的999秒跨年煙火更是高規格配置，除了大量大型高空煙火滿足觀眾親臨現場獨有的震撼感，更採用單發煙火搭配創意施放技術，以及色彩分明且低煙霧的單排盆花，幻化出花火之舞、躍動圖騰，甚至是萬丈瀑布與點點星芒，打造一場視覺饗宴。煙火動畫與更多獨家亮點介紹，11月將陸續公開。

此外，跨年元旦適逢3天連假，為了方便民眾提前規畫旅遊行程，義大皇家酒店與義大天悅飯店已經於9月下旬開賣跨年3天2夜住房專案，民眾入住今年12月30日、12月31日二晚，含兩日早餐、跨年夜特製晚餐，皇家酒店雙人價2萬2000元起，天悅飯店雙人價1萬9000元起，10月31日前預訂並支付全額款項者，還可享有免收一成服務費的早鳥回饋，等於每人每晚4750元起，就可享受星級住宿與欣賞999秒國際級跨年煙火秀。