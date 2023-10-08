週年慶期間，三澧LINE好友結帳金額滿1000元即送100元電子折價券，可累贈，下次消費可折抵使用。(三澧企業股份有限公司提供)

歡慶25週年，BELLINI Pasta Pasta特別推出期間限定的「經典復刻回歸」活動，集結品牌25年以來最熱銷的經典美食重新研發調配。 (陳韻萍攝)

元老級美食「香酥和風炸雞野菇麵」是品牌老少咸宜的經典不敗款，售價560元加1成。(陳韻萍攝)

「蛤蠣軟殼蟹辣炒番茄麵」有酥炸軟殼蟹、大份量淡菜與蛤蠣、搭配義式番茄醬汁，售價650元加1成。(三澧企業股份有限公司提供)

「經典酥炸總匯拼盤」吃得到迷你版的「義式炸飯糰」、酥炸鮮蝦、花枝圈、和風雞翅、綜合蔬菜條搭配3種調醬。(三澧企業股份有限公司提供)

「水果香蕉巧克力戚風」視覺吸睛，多層次的口感甜而不膩，售價560元加1成。(三澧企業股份有限公司提供)

10月31日前，民眾消費任一款週年慶限定料理，即可獲贈貝里尼義式料理餐廳「超人氣奶酥麵包兌換券」。(陳韻萍攝)

走過1／4個世紀，日本三澧企業喜迎25週年慶，旗下最具代表性與知名度的BELLINI Pasta Pasta貝里尼義式料理餐廳以復刻經典的美味回饋顧客，即日起至10月31日週年慶期間，三澧LINE好友結帳金額滿1000元即送100元電子折價券，滿2000送200元，可累贈，下次消費可折抵使用，折抵期間至11月30日止。品牌更祭出消費限定品項，即送手臂長的高人氣奶酥麵包。

日本三澧企業自1998年首創BELLINI CAFFE，將精緻義式料理引進台灣已滿25年，BELLINI Pasta Pasta更以首創大碗公盛裝義大利麵，帶起日式義大利麵風潮；緊接著將全球壽喜燒品牌MO-MO-PARADISE也引進台灣，呈現道地日式壽喜燒、涮涮鍋的風味，20年至今仍持續展店維持營收成長。近年來集團更陸續引進日本總部旗下餐飲品牌天吉屋、吉天麩羅、MOLINO手工義大利料理麵等，成功將日式餐飲品牌立足於台灣。

【貝里尼歡慶25週年 經典復刻回歸寵粉】

歡慶25週年，BELLINI Pasta Pasta特別推出期間限定的「經典復刻回歸」活動，日籍料理長集結品牌25年以來最熱銷的經典美食，重新研發調配，用強強聯手的概念，全新打造義大利麵、炸物拼盤及甜點共7道週年慶限定料理。更回應品牌粉絲熱切要求，將初期首創的大碗公盛裝義大利麵的用餐形式結合時下流行食感，用滿滿回憶殺呈現新食尚義式料理。

週年慶限定料理包括5道經典義大利麵、1款炸物拼盤及甜點，每道料理份量約2至3人份，售價480元到720元不等，每人花不到300元即可飽嘗東京風格的義大利麵。業者透露單人份的義大利麵會用到100克的生麵，大碗公裝的新品則會放入200克的麵體，配料份量也加倍，用料更精緻，用大份量與升級的食材回饋顧客，也呼應品牌訴求的「美味共享」的核心理念。

【碗公裝大份量領潮流 美味共享好吃好拍】

「三澧」週年慶「重」磅回歸的元老級美食「香酥和風炸雞野菇麵」是品牌創立初始就存在的鎮店料理，陪伴許多顧客成長。6大塊酥炸和風雞腿鋪在野菇義麵上，再放上份量不小的蔥絲與青椒絲點綴，是品牌老少咸宜的經典不敗款。另一道也是元老級的「手作牛肉丸肉醬起司麵」，手工牛肉丸淋上經典義式肉醬再現刨起司絲拌入義大利麵，牛肉丸紮實口感帶著濃郁義式肉醬，起司乳香於口中散發，20多年來歷久不衰的滋味令人難忘。

喜歡海鮮的民眾則可選擇「蛤蠣軟殼蟹辣炒番茄麵」，吃得到酥炸軟殼蟹、大份量淡菜與蛤蠣、搭配義式番茄醬汁微辣鮮美的滋味，濃郁口感適合秋冬品嘗。而「炙燒明太子中卷奶油麵」則屬於清爽系美食，明太子炙燒後增添香氣，搭配厚實彈牙的中卷，最後添上絲絨起司、日本柚子絲與海苔絲，清爽不膩，是日本東京人氣義大利麵。另有「香煎鮭魚野菇青醬麵」，將厚切鮭魚排搭配青醬松子，再放上晶瑩鹹香的鮭魚卵，質感瞬間升級，是款名符其實的親子丼版義大利麵。

【酥炸拼盤團聚必吃 高顏值蛋糕好看好吃】

此外，義式餐廳歡聚絕對不能少的「經典酥炸總匯拼盤」，也列入週年慶限定菜單。主廚團隊將人氣炸物「義式炸飯糰」製成迷你版，並將高雅黑松露與起司包入義大利米飯油炸，香酥的米飯帶著黑松露與起司牛奶香氣，勾起滿滿的食欲；拼盤還吃得到酥炸鮮蝦、花枝圈、和風雞翅、綜合蔬菜條搭配塔塔醬、莎莎醬、番茄醬，最適合與親友小酌暢食。

餐後不可或缺的人氣甜品「水果香蕉巧克力戚風」，巧克力戚風蛋糕內餡夾入新鮮香蕉，再淋上自製法式鮮奶油，上方點綴新鮮水果；以棕黑色和白色為主視覺的蛋糕體，加上色彩繽紛的水果與薄荷葉，吸睛的視覺令人開始期待蛋糕的口味。巧克力戚風蛋糕濃郁的甜搭配滑順如絲絨的鮮奶油，甜度被完美的中和；清甜的香蕉增添香氣，也替味覺提供另一種獨特的甜度，而水果的酸甜更有畫龍點睛的加分功效，甜而不膩為聚餐畫下幸福句點。

【點購週年慶主題料理 贈高人氣奶酥麵包】

10月31日前，「三澧」LINE好友結帳金額滿1000元即送100元電子折價券，2000元送200元；民眾消費任一款週年慶限定料理，即可獲贈「超人氣奶酥麵包兌換券」。BELLINI Pasta Pasta的奶酥麵包，長度跟法國長棍差不多，香甜的奶酥揉合了濃郁的香蒜，鹹甜交織很唰嘴，奶香與蒜香溢滿舌尖，迷人風味讓人一口一口吃不停，堪稱是餐廳裡人氣不容小覷的代表美食之一。奶酥麵包售價120元，點購任一款週年慶主題料理就送1份，CP值頗高。