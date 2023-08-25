義大利麵為全球最受歡迎美食，全家便利商店自2003年開賣義大利麵，20年來引領義大利麵全民化風潮，練就「麵體、製程、醬汁」美味金三角，2022年再正式推出義大利麵品牌「uno pasta」凝聚消費者心佔率，「全家」商品本部黃正田副本部長表示，「全家」義大利麵於2015年展開構造改革，麵體選用日本「全家」同款NIPPN麵體，醬汁堅持使用鮮乳坊桂芳鮮乳、帕瑪森與切達起司等天然原物料，製程部份亦比照專賣店以鹽水煮麵、三冷三熱工法，練就義大利麵「麵體、製程、醬汁」美味金三角，後續更推出「uno pasta」品牌，並引進風靡日本便利商店的「冷義大利麵」系列，在以台式、日式為主力的涼麵品類中，開創市場新藍海，完整化商品組合，助攻去年創下逾8億業績。

全家便利商店泛鮮食業績連年看漲，其中義大利麵品類近3年皆穩健成長2成，上半年更以超商首創「冷義大利麵」產品線再攀高峰，蕃茄鮪魚、明太子鮭魚及羅勒海鮮三款在上市一個月均創下千萬銷額，看好義大利麵需求，全家便利商店與具義大利官方認證義大利餐廳「solo pasta」攜手合作，與王嘉平主廚共同開發推出「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」及「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」2款義大利麵新品。

全家便利商店表示，目前架上義大利麵品項達13款、商品組合多元完整，預估今年業績可增逾3成。看好「uno pasta」義大利麵成長力道強勁，「全家」與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」將於第四季稼動，成為供應義大利麵產品的專門廠。