一名男網友分享，和女友交往4年終於見家長，吃飯的時候女友爸爸突然問他多高，然後又說男生還是要有170公分比較好，因此他只好偷偷灌水自己的身高，謊稱身高171公分，但實際只有168公分，而女友爸聽了只說「你有這麼高喔？」然後就沒下文了。隔天女友就打來說以後約會很困難，因為爸爸會管她，讓他聽了很崩潰，貼文也引起網友討論。

一名男網友近日在網路論壇「Zuvio」上分享，跟女友愛情長跑了4年，這次趁著國慶連假，和女友一起回她家吃飯，由於這是他第一次見女友的爸媽，因此很緊張，加上之前有耳聞女友的家境似乎不錯，因此很怕他們之間的貧富差距太大，好在女友爸媽聽到他的爸媽都是公務員以後，似乎蠻滿意的。

男網友表示，好不容易放鬆下來，女友爸爸卻在吃飯的時候突然問說「你的身高幾公分？」讓他忍不住在內心吐槽，直接問也太不禮貌了，然後在他回答前，女友爸爸又自顧自地說「我覺得男生還是要有170比較好啦，不然在女生旁邊不好看！」無奈之下他只好撒謊說自己171公分，但實際上只有168公分而已。

男網友指出，他謊報自己的身高以後，女友爸爸竟回說「你有那麼高喔？」讓氣氛變得很微妙，雖然當天也沒發生什麼事情，但他有種不好的預感，果然隔天女友就說以後他們要出去約會感覺會很困難，因為爸爸開始會管她要去哪裡。

男網友無奈地說，如果今天是因為工作或是個性，而被女友家人討厭或是不認同就算了，但是如果是因為身高的緣故，真的很令人難過，而且想一想就覺得好丟臉。

貼文引起網友討論，「慘，但我家也會管這個」、「我覺得身高只是藉口可能嫌學歷太爛」、「只是婉轉表達你們不合適」、「我覺得身高矮不是主因，可能只是其中一個被嫌棄的原因，說不定你真的就是不夠有錢，他們也沒明講」。