想脫單卻找不到對象，一名女網友列了15個未來男友必備的條件，並表示自己的條件也不差，平常有很多人追，引起網友討論，不少人看完直呼，原PO根本是癩蝦蟆想吃天鵝肉！要找好對象沒錯，但前提是自己的條件也要達標。

一名女網友在PTT上分享，她想交男友卻一直找不到對象，朋友都說是她的條件太嚴苛，但她自認為那些條件很普通，因此想問問大家，究竟是她太嚴苛，還是現在的的男生太魯蛇？

女網友列出15項條件，包括身高要180公分且不胖；年薪120萬起跳；有房產且最好是3房1廳，因為兩人未來結婚，她絕不跟公婆住；有車，但不能是國產車；對事業有上進心，規劃好未來5到10年的升遷之路與目標薪資；不能有抽菸與吃檳榔的壞習慣，偶爾小酌可接受；遠離黃賭毒；男友不用帥，但不可以醜，也不要禿頭。

女網友接著說，其他條件還包括希望男方對感情專一，不能是媽寶，也不要有兄弟姊妹，過年也不能叫她做菜，請訂外面餐廳的年菜；再來就是不可以有腳臭、狐臭和口臭；且最好會一種樂器；不要穿卡其褲；婚後要買掃地機、洗碗機、烘乾機、吸塵器與空氣清淨機；最後則是要會煮飯。

女網友表示，她本身條件不差，身高160公分、BMI20以內、C罩杯；個性貼心愛撒嬌，電動遊戲玩得還不錯，可以陪男友打電動，甚至在某些遊戲還可以罩男友；最後就是她不怕蟲，所以可以幫忙男友打蟑螂與蜘蛛。

貼文引起網友討論，「妳寫了這麼多男生的條件，自己的條件呢？」、「滿足這15項要求的男性，妳覺得會是他們取悅討好妳，還是你要跟其他女人競爭？」、「事實就是不會有滿足這些條件的男人追妳，如果你不是站在同一水平，然後又沒有驚人的美貌，為什麼人家要選你？」、「條件嚴不嚴苛得看個人的條件有沒有匹配」。