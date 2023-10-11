2024大選在野如何整合備受期待，國民黨派出競辦執行長金溥聰、中央黨部祕書長黃健庭代表，與民眾黨初步磋商，正式啟動藍白合作。民眾黨總統參選人柯文哲昨(10日)提議，派競選總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修磋商，但開出要辦3場政見辯論會、比民調2條件。資深媒體人董智森昨對此在中視節目《庶民大頭家》中分析，國民黨由「第二軍」金溥聰、黃健庭代表談，柯也應該要派出第二軍，而不是先設下「你先答應我，由第三方做民調的條件才要談」。

董智森指出，其實在選舉的新聞裡面，看最久的就是藍白合，柯文哲從美國回來以後，總算有個影子了，至少對僑胞、深藍講藍白一定合，既然有這樣的一個善意，國民黨當然趕快跟他會合，由「第二軍」金溥聰、黃健庭代表談，至於柯也應該要派出第二軍，而不是先設下「你先答應我，由第三方做民調的條件才要談」，因為雙方還沒有正式的會談的話，由這一次會談可以把第三方民調的問題帶進去，希望能夠作為談判的基礎，而不是靠放話。

董智森進一步提到，我們這段時間看太多放話了，看到藍營很多熱心的人敲鑼打鼓講出一堆其實不是黨中央、侯團隊的話，這些其實都有傷害到雙方合作的契機，但是60幾%的民眾都支持藍白合、下架民進黨，這是台灣最主流的民意，如果雙方都有這樣的壓力，深切知道民眾的期待，更應該靜下心談。

不只如此，董智森認為，這一波接一波的各種狠話其實沒必要，把各自可以退讓、要的、理念等攤開來談，由兩軍主帥上場談好，這已經非常急迫，10月底沒完成整合的話，11月就要登記參選了，那時候就完全沒有機會打敗民進黨總統參選人賴清德。