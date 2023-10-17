國民黨今天舉辦苗栗縣團結誓師大會，向來與民眾黨主席柯文哲交情甚好的無黨籍苗栗縣長鍾東錦也與會出席，被問及是否擔任柯苗栗競總主委，鍾表示，自己不太適合，但願給予祝福，同時希望在野勢力能夠團結合作。

民眾黨22日將在苗栗舉辦競選總部成立大會，黨主席柯文哲將出席。鍾東錦被問及是否出任柯苗栗縣競總主委，鍾今天受訪說，他覺得自己身分不太恰當，但當天他會前往給予祝福。

至於藍白合，鍾東錦表示，團結力量大，如果不合作 大家都會很辛苦。另外，針對藍白合誰出線的民調方式未果，鍾東錦說，全台民眾有6成希望團結，他希望大家可以團結一致，打一場漂亮選戰，而民調方式未果，他認為只要能夠說服大家的，就是最好的方式。

鍾說，他一直以藍營大兵自居，所以這次選戰一定是力挺國民黨推派的人選侯友宜，但他認為很多藍營基層跟他一樣焦慮，也都期盼能夠整合在野黨力量，才能有機會勝選。