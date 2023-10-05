日本福島核電廠核汙水今天進行第二波排放入海，台日關係協會祕書長范振國今天表示，政府對於日本排放核汙水的立場，一向以科學專業評估為依據，且參照國際標準嚴格監測，協會也會跟原能會保持密切連繫，若原能會對於監測結果有需要與日本溝通，都會予以協助。

日本福島核電廠核汙水今年8月進行首次排放，耗時17天約排放了7800噸，台灣時間今天上午9時20分展開第二波核汙水排放計畫。

范振國今天在外交部例行記者會中回應媒體詢問時表示，政府對於日本排放核汙水的立場，一向都是以科學專業評估為依據，而且會參照國際標準來嚴格進行監測，以及秉持為國人安全跟健康把關的這些原則來注意後續的發展。

他說，日本排放核汙水最早第一波是從8月24日開始排放，第一波已經排放完成了，第二波從今天開始，跟第一波一樣會排放17天，會一直排到這個月的23日完成。

范振國表示，日本第一波排放核汙水的狀況，原子能委員會都有隨時隨地進行監測，資訊都公開在網路上，民眾可以上網查詢，台日協也會跟原能會保持密切連繫，如果監測的結果有任何需要與日本溝通的地方，不管是線上或者實體的會議交流，我們都會協助原能會來進行。