賣紙能維生？網紅「流氓藥師劉信和」分享，北巿廣州街夜市有一名賣紙阿伯，在夜市賣紙少說30年以上，他從小看到大都不明白，為什麼有人會在夜市賣紙，直到最近老伯不見了，小攤販改由一名男孩來顧，讓他忍不住驚呼「阿伯終於有接班人了！」引起網友熱議。

「流氓藥師劉信和」近日在臉書粉專上分享，北巿廣州街的「賣紙的阿伯」終於有接班人了，從小看那個阿伯在廣州街跟梧州街交叉口賣紙，看了30多年他都不懂，到底誰會在夜市買紙？而且又是怎麼靠賣紙過日子？

「流氓藥師劉信和」補充說，他爸爸1985年的時候開了藥局，當時那一位阿伯就已經開始賣紙，時隔多年，賣紙阿伯總算迎來了接班人；從照片中可見，夜市一個賣紙的小攤販後面，坐著一個穿著亮橘色上衣的男童。

貼文引起網友熱議，「說不定只是盯哨的，幫忙通風報信警察來了之類的」、「阿伯修練成功，返老還童了」、「地主在那邊看大家有沒有乖」、「看起來像那個年代組頭簽牌用的紙」、「財富自由，只是不想讓人說遊手好閒，所以出來做身體健康的」、「真的很狂，賣紙賣超過40年」。

另有住在附近的網友透露，當年那位賣紙的老伯已經過世，他們家主業是隔壁的冬瓜茶店，而老伯賣的其實是便條紙，附近很多賭徒會買來算牌用。甚至還有網友爆料說，阿伯當年靠著賣紙賺大錢，買了不少房產。