日本女星板谷由夏在首度主演的日劇《Black familia-新堂家的復仇》中，原本擁有幸福家庭，某日卻親眼目睹愛女墜樓，她和活著的家人們決心以復仇為目標生活下去，為了追求真相，偽裝成家政婦，潛伏在疑似殺害女兒的權貴家庭中工作，彷彿復仇版《寄生上流》，其中，「櫻坂46」前成員渡邊理佐飾演新堂家的大女兒，為找出害死妹妹的兇手成為記者，她在劇中狠賞變態高中老師一巴掌，讓網友看了直呼：「真爽！」

首集中，就讀高中的新堂梨里杏在日本模特兒選秀大賽中獲得大獎，卻在生日當天失蹤，飾演媽媽的板谷由夏疑似接到女兒的求救電話後，和家人們趕到學校，卻直接看到女孩墜樓的身影，接著週刊報導該名女孩疑似與高中老師進行「爸爸活」，意味著她利用身體和老師換取利益，但她擔心影片被曝光才選擇輕生，同時間，爆料系網紅也在直播邀請新堂家女兒的高中老師現身，老師竟表示並不是所謂的「爸爸活」，而是先被女學生誘惑上床，還被女學生勒索拿錢，板谷由夏不能接受死去的女兒必須默默承擔這些污名，她找到撰寫該篇報導的記者，才得知這一切傳聞是由女兒班上好友的權貴家庭「早乙女家族」一手操弄，她為幫女兒報復，決定潛入對方家庭成為家政婦，揭開這家人隱瞞新堂家女兒死因的真相。

在最新劇情中，新堂家大女兒沙奈（渡邊理佐飾）將以記者身份獲得早乙女家情報，提供給在新堂家工作的母親板谷由夏，讓板谷由夏透過她的好廚藝擄獲全家人的心，也更有機會了解每個人是否有殺害女兒的動機；一家人還發現梨里杏墜樓當下，她的高中老師疑似就在現場，一家4口直接綁架這位高中老師，板谷由夏在劇中懷疑外界對於女兒的傳言並非事實，因此展開復仇之路，她表示自己現實中其實也生性多疑，就連坐計程車時，都會從後座一直詢問對方：「有走對路嗎？」笑言：「基本上，我是一個討人厭的人！」她又接著分析男人吹口哨不只是在隱瞞或說謊，「我認為是有事情發生，或是有些不一樣的情緒！」透露出她私下有趣的性格。

《Black familia-新堂家的復仇》每週四在MyVideo播出。

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