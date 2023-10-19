一名外商公司任職的女子，遭人妻指控與她在航空公司國外分公司總經理的老公外遇，並傳「我要勞力士」、「老公我要買愛馬仕」，人妻提告求償100萬元，台北地方法院認定，該名女子破壞人妻婚姻共同生活圓滿安全及幸福，判決須賠償人妻20萬元。可上訴。

人妻說，在某外商公司擔任基層旅遊顧問，負責該公司之客戶向航空公司訂機位、詢價等業務的女子，明知她老公擔任某航空公司國外分公司總經理且已婚，卻從2018年3月起與老公有逾越男女正常交往之親暱舉動並發生性行為。

人妻指控，去年年11月6日凌晨該名女子以通訊軟體LINE傳送「我比較可愛吧！」及其躺在床上之獨照給她老公，並對其稱「老公」、「我要勞力士」、「老公我要買愛馬仕」、「這是要買還是不買」，她老公回覆「要」，二人互以「老公」、「老婆」稱呼對方。

人妻主張，該名女子與她老公有逾越一般社交行為之不正當往來，故意不法侵害原告之配偶權，致她受有精神上痛苦且情節重大，自應負侵權行為損害賠償責任，須賠償她100萬元。

台北地方法院認為，該名女子傳送自己淚眼汪汪之照片與有婦之夫之男性，兩人互稱老公與老婆，並向有婦之夫索取高價禮品，顯已逾社會一般通念所能容忍之範圍，足以破壞人妻婚姻共同生活圓滿安全及幸福，判決須賠償人妻20萬元。