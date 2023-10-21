據大陸中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組、浙江省監察委員會20日消息，經查，上海證券交易所原副總經理劉逖身為領導幹部，以資本市場「專家學者」自居，忽視政治要求和紀律規定；多次接受監管服務單位高檔宴請，收受可能影響公正的禮品禮金；濫用職權，利用職務便利侵吞公共財物；以影子股東入股多家擬上市公司，在企業上市等方面為他人謀取不正當利益，非法收受財物、數額巨大，決定開除劉逖公職，收繳違法所得，並將涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

該起調查事件從今年4月21日大陸證監會發佈消息指出，上海證券交易所原副總經理劉逖涉嫌嚴重職務違法，正在接受中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組和浙江省台州市監委監察調查。

根據公開信息，劉逖是1968年12月生、江西九江人，擁有經濟學博士學位，從1984年7月參加工作，2019年3月起任上海證券交易所副總經理。