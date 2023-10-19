清華大學近日多次停電，有學生上網抱怨短短10天就停6次，報告沒存到檔，住宿生沒冷氣吹，甚至只能線上考試。校長高為元19日也寄全校信致歉，校方正搶修，最快29日恢復正常供電。清大榮譽講座教授李家同則在臉書表示，停電不該完全怪校長，整個國家常發生停電，應檢討的是，為何如此？

清大生上文發文，指10月9日起多次停電，10日、14日有約25分鐘的停電，直至16日深夜無預警停電4小時，從昨天到今天也有部分宿舍區停電。有學生指出，畢業生剛口試完要補實驗資料，但瞬間停電導致資料全不見。

另外也有部分課堂因無法使用電腦，只好叫學生回家線上考試。清大學生會發出聲明譴責，呼籲校方盡快制定緊急措施的標準作業流程，並制定中長期計畫，確保校園供電的穩定性。

清大校長高為元19日也發全校信，為近期造成的不便致歉，他說明，昨天下午因肩負原第二高壓站供電區的第一高壓站負荷接近臨界值，為避免造成全校跳電，不得已暫時關閉G迴路的齋舍電力，因此造成住宿生的不便，也代表行政團隊再次致上最高歉意。

信中高為元也表示，學校決定提前執行原計畫於2025年施工的第二高壓站主電纜納入共同管道方案，也就是將原來埋在地下的電纜改走明管，這是一勞永逸的最佳方式，但需要約1個月的時間。

同時，學校也在積極修復更新原高壓站電鑬，希望最快在10天後，也就是10月29日恢復全校正常供電，提前解除目前限電狀況。而在共同管道主電纜施工完成後，埋在地下的第二高壓站主電纜轉為備用。有了備用系統後，學校供電的穩定性將更具保障。

高為元在信中指出，行政團隊正以最快速度、最積極的處理方式，同步進行供電改善工程，希望能在最短的時間內，恢復校園穩定供電。

清大榮譽講座教授李家同也在臉書發文，指清大最近在短期內兩次停電，的確造成很多不便。學生們忙著責備校長，但他也替校長喊冤，因為停電事件不僅發生在清大校內，整個國家常常發生停電，實在應該檢討的是，為何如此？

他指出，社會錯誤的想法，當提到人才時，往往會強調新興產業，如人工智慧、量子電腦等等，很少人會強調我國需要懂得關鍵性技術的人才。維護電力設備的技術絕對是關鍵性技術，對國家的安全是相當重要的，可是政府以及媒體都不太注意此類人才的培養。

他也表示，同情高校長，因為清大以外也常停電，認為國家不應該獨尊某個產業，政府不該下指導棋，而應要求電力公司、鐵路局、中華電信等，都重視研發，全面提高各種產業的競爭力。若電力公司的研發工作非常吸引人，即使薪水比不上半導體公司，也可以吸引人才。