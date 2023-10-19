台積電公布2023年第三季財務報告，合併營收新台幣5,467億3,000萬元，季增13.7%，年減10.8%，稅後純益2,110億元，季增16.1%、年減24.9%，單季EPS達8.14元；累計前三季營收1兆5,362億元，毛利率54.9%，年減3.6個百分點，稅後盈餘5,997.86億元，年減16.8%，EPS達23.13元。

若以美金計算，2023年第三季營收為172億8,000萬美元，年減14.6%，季增10.2%。今年第三季毛利率為54.3%，較上季增加0.2個百分點，營業利益率為41.7%，較上季下滑0.3個百分點，稅後純益率為38.6%，較上季增加0.8個百分點；雙率均優於預期，主要受惠較高的產能利用率以及有利的匯率因素。

展望第四季，台積電預估，美元營收落在188億美元到196億美元，季增8.8%到約13.44%，中間值約11.1%，若以新台幣兌美元匯率32元計，新台幣營收約落在6016億元到6272億元間，毛利率預計介於51.5%到53.5%之間，營業利益率預計介於39.5%到41.5%之間，第四季毛利率與營益率較第三季小降。

台積電總裁魏哲家強調，長期毛利率將可望維持在53％水準不變。

3奈米製程出貨占台積電今年第三季晶圓銷售金額的6%，5奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的37%；7奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的16%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的59%。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，第三季業績得益於領先業界的3奈米技術強勁量產及市場對5奈米技術的更多需求，但部分受益被客戶持續的庫存調整抵消。進入第四季，預期台積電業績將受惠於3奈米技術持續強勁量產，不過，部分成長將被客戶持續的庫存調整所抵消。

黃仁昭表示，從目前狀況來看，今年資本支出仍將維持在320億美元的水準，其中70%用於先進製程，20%用於特殊製程，10%用於封裝等相關業務。

在3奈米製程方面，預期第四季的3奈米製程產能將可望持續提升，魏哲家指出，3奈米已經準備好量產，並用於HPC和智慧手機，預期未來會有強勁需求，預期今年3奈米將貢獻全年晶圓營收的中個位數(4%-6%)百分比。

此外，魏哲家也有信心3奈米家族，如之後N3P和N3X製程，將成為台積電另一個大規模且有長期需求的製程技術。

另外5奈米製程產能有望維持高檔，當中關鍵在於人工智慧(AI)需求維持續強，不過其他產業仍可能將持續受到庫存調整影響，當中PC、智慧手機的庫存調整狀況有機會持續好轉。

至於2奈米製程，魏哲家說，在未來人工智慧需求有望續強情況下，2奈米製程將可望在2025下半年開始量產，2026年產能將持續提升，主要客戶將可望為高效運算及智慧手機等相關應用。

外資提問半導體景氣何時復甦，魏哲家表示，看到一些早期跡象(early signs)在PC與手機上有出現，不過是否看到底部，可說非常接近、非常接近，但目前仍很難說是否會強勁復甦，因為客戶仍在謹慎控管庫存，加上中國大陸市場需求也仍疲弱。

魏哲家也說，預估2024是健康成長的一年，但要說現在是不是到底部，雖然還不能確定，但應該是差不多了。

在AI相關需求部分，魏哲家也表示有看到客戶相關需求，而且現在就在進行中，越來越多客戶想把AI功能放進他們的終端產品中。

另外有外資關注手機成長率，黃仁昭則回應，預期手機成長率仍將低於公司未來的成長率，高速運算（HPC）仍會是最強勁的成長，並在後續數年的成長貢獻。

另外，有法人提問英特爾不斷試圖挑戰台積電領導地位，是否會擔心市占率受到衝擊，魏哲家則自信回覆「不會！」，台積電不會害怕市占率挑戰，但他也強調不會因此小看任何挑戰者。

台積電海外擴廠進度方面，魏哲家表示，美國亞利桑那州第一期晶圓廠建置情況有所改善，目前聘用近1,100名當地員工，將會持續延攬當地人才，預計2025年量產。

日本廠將主要生產12奈米、16奈米、22奈米、28奈米，當地員工已來台接受訓練，預計2024年底前量產。至於中國廠，基於美國政府的建議，台積電預計透過完成「經認證終端用戶」授權的申請程序，取得無限期豁免。

在德國建廠進度部分，魏哲家說，台積電計劃建置車用及工業用特殊製程晶圓廠，將生產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米，預計2024年下半年建廠，並於2027年底開始生產。

在先進封裝CoWoS擴產部分，魏哲家表示，現在維持年增產能加倍的規劃，2024年產能比2023年倍增還要多，2025年也會繼續增加。

魏哲家表示，CoWoS客戶的實際需求比加倍多，台積電很努力擴充CowoS產能，希望年底前能翻倍，但目前是受限於供應商端的產能跟供給。

他進一步透露，台積電2023年整體CowoS產出是超過翻倍，因為客戶需求太高，而台積電會持續擴充產能，即便到2025年也是。