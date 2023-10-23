台積電宣布不再考慮進駐桃園龍潭科技園區三期擴建計畫，桃園市長張善政今稱，桃園沒有放棄爭取台積電1奈米廠，目前正在盤點其他候用土地。對此，民進黨立院黨團23日質疑張善政避重就輕，「先做了再說，不要說了再做」，若候用土地是破碎的，或徵收上還是有抗爭，那要花多久時間才能取得土地？對外要說清楚講明白。

張善政今日上午於廣播節目上指出，去年台積電宣布進駐龍科時，地方居民並不知情，認為不被尊重，甚至有被「強暴」的感覺，全案就因宣布太早導致破局，但未來他仍希望繼續爭取台積電1奈米廠進駐，桃園市目前仍有其他的候選地點。

針對民進黨桃園市議員一字排開，批評他在台積電案不斷甩鍋，張善政則不滿說道，這是不值得評論的政治口水，其實民進黨議員非常了解過程，只是為選舉打壓而已。

「就先做了再說，不要說了再做。」民進黨立法院黨團幹事長劉世芳指出，張善政作為桃園市長，請問要找哪裡的土地？除了龍潭之外還有哪裏有150公頃的土地？時任桃園市長鄭文燦在選擇土地時，對可利用、能很快以合法徵收手段取得的土地，都有做過一番調查，張善政所言顯然是在推卸責任。

劉世芳指出，國科會委託桃園市政府執行土地徵收，若無法如期如質完成，對台積電未來發展當然會有影響，台積電作為和世界競爭的企業，做事有效率，盼在用地取得1年、2年後就能開工生產；若張善政要另外找土地，假使土地是破碎的，或徵收時還是碰到抗爭，請問他要花多久時間才能取得土地？這些都要對外說清楚講明白。

她直言，張善政的回答明顯避重就輕，「只是不好意思說，他們不歡迎台積電去龍潭設廠而已。」