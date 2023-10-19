雷諾汽車（Renault）19日公布，拜高階車款銷售強勁所賜，第三季營收年增7.6％，達105.1億歐元（約110.8億美元），但較市場預期低了1％。雷諾上季營收略低於市場預期，拖累盤中股價挫低7.5％，降至33.37歐元。