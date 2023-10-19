雷諾上季營收低於預期 拖累股價下挫 23:292023/10/19 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雷諾汽車（Renault）19日公布，拜高階車款銷售強勁所賜，第三季營收年增7.6％，達105.1億歐元（約110.8億美元），但較市場預期低了1％。雷諾上季營收略低於市場預期，拖累盤中股價挫低7.5％，降至33.37歐元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《半導體》外資讚股王前景優於預期 升目標價至2600 《半導體》宏碩系統9月營收月增近4成 股價亮漲停燈 《電通股》文曄Q4營收續攻頂 獲利拚成長 #雷諾 #季營收 #市場預期 #拖累股價 #雷諾汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 台積電法說押寶 大摩看75％會漲 22:532023/10/18 財經 急單加分有限 貿聯-KY前三季營收400億元關前止步 20:442023/10/05 財經 大聯大第3季營收 超越財測高標 17:272023/10/11 財經 《類股》貨櫃三雄9月營收年減逾5成 Q4邁入傳統淡季 08:582023/10/12 財經 美9月ADP低於預期 美債殖利率下滑 台指期夜盤小彈 23:472023/10/04 財經 《半導體》聯發科Q3營收季增12.23% 超越財測高標 17:292023/10/11 財經 非農遠超預期、美債殖利率攀16年高點 台指期夜盤跳水後收斂 23:452023/10/06 財經 《電通股》聯強前3季營收減1成 Q4營運拚續揚 17:392023/10/11 財經 《其他電》鴻海Q3營收符預期 外資對後市看法出爐 12:282023/10/06 財經 自行車唯一逆風飛！明係前三季營收年增逾2成 20:492023/10/06 財經 《國際產業》營收連3跌 半導體設備大廠科林談中國禁令這樣說 11:582023/10/19 財經 《國際產業》財報2創低、2亮點 特斯拉：會繼續降價 10:282023/10/19 財經 越南廠移轉效應浮現 建通第四季營收看增 14:182023/10/11 財經 《電零組》南電9月營收近5月高推升Q3 估Q4溫和復甦 12:082023/10/04 財經 智易9月營收再衝歷史新高 17:032023/10/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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