大聯大控股（3702）9月合併營收709.2億元，月增12.2％，年增0.99％，9月合併營收創近兩年次高。大聯大表示，主要受惠自動化需求帶動工業電子以及車用電子等非3C市場應用需求持續、北美及東南亞等地客戶陸續投產。