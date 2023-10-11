大聯大第三季合併營收超越原先財測新台幣1,640億至1,740億區間達新台幣1,873.5億元，季增19.6％；累計合併營收為新台幣4,888億元，相較去年同期新台幣5,987.4億元，年減18.4％。
大聯大第3季營收 超越財測高標
大聯大控股（3702）9月合併營收709.2億元，月增12.2％，年增0.99％，9月合併營收創近兩年次高。大聯大表示，主要受惠自動化需求帶動工業電子以及車用電子等非3C市場應用需求持續、北美及東南亞等地客戶陸續投產。
大聯大控股（3702）9月合併營收709.2億元，月增12.2％，年增0.99％，9月合併營收創近兩年次高。大聯大表示，主要受惠自動化需求帶動工業電子以及車用電子等非3C市場應用需求持續、北美及東南亞等地客戶陸續投產。
大聯大第三季合併營收超越原先財測新台幣1,640億至1,740億區間達新台幣1,873.5億元，季增19.6％；累計合併營收為新台幣4,888億元，相較去年同期新台幣5,987.4億元，年減18.4％。
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