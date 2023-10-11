大聯大第三季合併營收超越原先財測新台幣1,640億至1,740億區間達新台幣1,873.5億元，季增19.6％；累計合併營收為新台幣4,888億元，相較去年同期新台幣5,987.4億元，年減18.4％。

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