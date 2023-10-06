美國非農就業數據出爐後，期貨市場反映聯準會（Fed）年底再度升息的機率大增，美股期貨大跌、美元指數上揚到106.67、美國十年期公債殖利率也再度勁揚到4.86％，觸及16年以來的高水位。

美國上週初領失業金人數小幅升至20.7萬人，低於市場預期的21萬人，9月非農業就業報告出爐，再度超乎市場預期，凸顯美國第三季末就業市場依然緊俏，加深市場賭注年底Fed將再次升息的可能性。

台灣期交所內的美股三大指數漲跌互見，道瓊指數期貨下挫129點、暫報33,160點，標普500指數期貨下跌18點、暫報4,273點，那斯達克100指數期貨下殺98點、暫報14,760點；英國富時100期貨則小漲18點，暫報7,520點。

元富期貨表示，台指6日進一步收復月線，不過國慶連假期間變數仍多，市場買盤並不踴躍，需要時間逐步消化利空，才有機會開啟另一波攻勢；美國9月非農就業數據公布後，法人認為將對下月Fed升息與否帶來決定性的參考，數據也強化了市場對利率維持在高檔、年底前可能再升息一次的臆測。