電影《惡女》將於10月27日全台盛大上映，由第55屆金馬最佳動畫長片《幸福路上》導演宋欣穎自編自導，打造今年最「婊裡不一」的懸疑驚悚爽片，即將刷新觀眾的三觀與道德底線。

在今日釋出的幕後花絮導演篇中，導演宋欣穎透露，在拍完《幸福路上》後，一直想要挑戰一個全新題材，偶然閱讀關於日本平成毒婦木嶋佳苗的故事，她是一位相貌平凡的中年女子，卻有大批的男性對她著迷並且進貢生活所需，她靠著男人給錢過非常奢華的日子，但跟他交往過的男子，大部分都會自盡；導演宋欣穎分享：「木嶋佳苗的事件在日本受到很大的注目之外，其實她也有非常多的粉絲，其中絕大部分的粉絲其實都是女性，可見她的價值觀是受到很多女性認同的。」而在電影中，圍繞著「惡女」周圍的男人們也不是省油的燈，今日同時釋出飾演檢察官的鳳小岳角色海報，標語「我喜歡能幹的女生」一語雙關性的暗示引發網友熱議。

飾演檢察官李國倫的鳳小岳，與飾演主播立美的邵雨薇，為了「上位」相互聯手操弄輿論，進而影響辦案的法官心證，而兩人在合作「上位」過程中，竟意外發展出的超乎尋常的關係，鳳小岳形容：「這部電影包含許多人性的面貌，觀眾可以藉由電影好好思考究竟什麼是正義，什麼又是偽善的正義？」；而飾演邵雨薇未婚夫的醫師曾少宗，在看似完美人夫的形象之下竟也藏著秘密，背棄主播邵雨薇轉投小三林襄懷抱的曾少宗分享：「電影《惡女》中的每一人都有秘密與謊言，揭發這些善與惡、真實與虛假是這部片最大的看點，觀眾可以透過電影得到感官的刺激與價值觀的反思，非常推薦給大家！」

導演宋欣穎在花絮中再次強調：「人本來就是一個複雜的動物，身為創作者，我更希望可以將人性的複雜面表達出來。」電影《惡女》的情感糾葛與利益衝突，10月27日大銀幕即將揭曉。