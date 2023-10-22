跑者在南方澳跨港大橋上一覽蘇澳港、南方澳港的美景。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

跑者們邊跑邊欣賞著蘇花公路的美景。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

跑者在南方澳跨港大橋上一覽蘇澳港、南方澳港的美景。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

邁入第三屆的「2023金鼎蘇花馬拉松」今（22日）上午6時，首次在通車後的南方澳跨港大橋上舉行，逾3000位跑者不畏風雨，興奮的在橋上起跑點等待鳴槍聲響起，一覽南方澳漁村美景；蘇澳鎮長李明哲表示，希望持續舉辦成為國際型的馬拉松賽事，讓更多人看到蘇澳港及太平洋的美，以提升周邊觀光效益。

南方澳跨港大橋自2019年10月1日發生斷橋事故迄今，耗時3年左右重建完成，嶄新的跨港大橋於去年12月18日開放通車；蘇澳體育會慢跑委員會在2020年規畫第一屆蘇花馬拉松嘉年華路跑賽，第三屆馬拉松特別在跨港大橋上設起跑點，透過跑步以表達重生之意，謝謝舊橋為大家帶來的那些美好旅程時光。

第三屆金鼎蘇花馬拉松今上午5時在蘇澳港跨海大橋起跑，分為全馬組、半馬組、10KM組、5KM組；依全馬路線為例，沿路行經南方澳漁港街區、烏岩角觀景台、東澳灣海防步道、粉鳥林漁港為第二折返點折返、 蘇花公路(台9丁) ，終點南方澳金龍寺(42.195K)；途中有超澎湃補給，像是美味肉羹、香蕉、櫻桃及南方澳知名彈牙魚丸。

慢跑委員會會長林忠信說，此次感謝金鼎電池獨家冠名贊助，4組路線多達3200位跑者報名參加，其中，台北市立第一女子高級中學、建國高級中學分別組團參加，更看到幾十個日本、英國、澳洲等國際跑者共襄盛舉；且蘇花公路賽道有別於一般跑道，屬有點坡度、充滿小挑戰性的路跑，讓全國各地跑團也躍躍欲試。

李明哲表示，希望持續舉辦蘇花馬拉松，使之成為台灣知名賽事，亦能躍上國際舞台，以提升整個觀光的正面效益。另今年金鼎電池冠名，代表需具備持久的毅力、耐力、電力，才能創造出好成績。