根據大陸DT研究院日前發布的《2023年輕人存錢調研報告》資料顯示，存款不多是大多數年輕人的現狀，其中53.7％的年輕人存款不足10萬元（人民幣，下同），真正存款超過30萬的人只有20％。同時調查顯示，存錢的難度並不會隨著工作年限的增加而下降，暫未工作的人認為存錢「非常容易和比較容易」的比例最高

那麼年輕人為什麼存不下錢？從收支角度來看，最直接的原因就是「賺得少花得多」。據該報告顯示，約占比例1／5的人存款在1萬元以內，最多比例的人存款區間是1至10萬，凸顯10萬塊是一個「中間點」。

對此，山東財經大學國際經貿學院國際發展合作系主任王磊表示，年輕人存款不多在情理之中，但結合其他數據來看，近幾年的年輕群體儲蓄率呈上升趨勢。他也說，現在年輕人的養老意識比較突出，面對房貸、養孩子等各種成本，儲蓄的觀念越來越強。

此外，基本上隨著工作年限的增加，人們的存款會越來越多，但工作5年以上，一部分人可能因為在這個節點買房、買車、或結婚，導致存款變少甚至清空。

該調查顯示，在工作10年以上的人中，就有15.2％的人「暫無存款」還有接近4成人存款在10萬以內。

此次共有1852位受訪者參與調研，其中男女比例為4：6，其中90後、95後占比超過7成，接近9成人來自一線、新一線和二線城市。因此調研結果在一定程度上反映的是「大城市青年」的特徵。