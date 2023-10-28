日本桌球T聯賽目前正如火如荼舉行，本階段賽程尚未結束卻傳出中國大陸桌球協會會長劉國梁要求撤回自家14位球員，日媒《The Digest》則稱這是中國大陸的一次報復行為。

ITTF（國際桌球總會）首度設立男女混合團體世界盃，訂於今年12月4日中國大陸成都舉辦，不過最具象徵意義的首屆賽事，日本最近卻通知大陸桌協，不會派隊前往參賽，考量日本桌球隊實力不俗，此次退出勢必會讓球賽精采度下滑。

不過日本這邊也並非沒有理由，由於正逢奧運國手積分選拔期間，12月是日本選手的最後調整階段，以全力備戰1月舉行的全日本桌球錦標賽，部分選手為了爭取奧運積分，並不願代表日本參加混合團體世界盃，或許也讓作為東道主的大陸面子掛不住，也選擇撤回目前在日本比賽的球員。

林昀儒今年3月加盟日本T聯賽木下東京，和日本代表隊國手戶上隼輔、及川瑞基同隊，本賽季個人拿下7勝1負。