曾戰勝過樊振東、馬龍等名將的我國男單第一人林昀儒，近年被視為中國大陸重點提防對象，不過在25日的桌球男團銅牌戰中，安排在第2點出賽的林昀儒以局數0比3，遭世界排名第2的大陸好手王楚欽擊退，中華男團最終3點皆敗獲得銅牌。對於以一局未失戰勝林昀儒，王楚欽也感到相當意外。

中華男團交手大陸，仍以老將莊智淵打頭陣，林昀儒、廖振珽依序上陣，面對大陸男單前3好手樊振東、王楚欽、馬龍無力招架，遭到對手橫掃。其中林昀儒交手王楚欽的第2點，單局最多只拿6分，碰上王楚欽已經吞下4連敗，讓林昀儒大嘆：「就是打不贏王楚欽。」

王楚欽比林昀儒大一歲，皆左手持拍，發球也都是一流水準。根據大陸媒體報導，王楚欽賽後表示自己和林昀儒從小就認識，對於彼此都非常熟悉，實力很接近，賽前也做好充足準備，但沒想到會以3比0取勝。大陸決賽對手將會是南韓隊。

中華男團賽程告一段落後，將各自備戰個人以及雙打賽，林昀儒本屆在男單、男雙以及混雙都有參賽。