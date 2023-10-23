日本昨天舉行眾議員長崎第4選區與參議員德島高知選區補選投開票，自民黨保住長崎第4選區議席，但在德島高知選區失利。日相岸田表示真誠接受結果，尚未考慮解散眾議院。

日本放送協會（NHK）報導，眾議員長崎第4選區補選由40歲的執政黨自民黨新人、前證券公司職員金子容三勝出。

這是金子容三首次當選眾議員，其父親金子原二郎曾擔任長崎縣知事、農林水產大臣等要職。

而參議員德島高知選區補選，則由立憲民主黨、共產黨及國民民主黨等在野黨支持的55歲無黨籍前參議員廣田一奪下議席。

在此之前，廣田一曾於2004年7月至2016年7月擔任過參議院議員，2017年10月至2021年10月曾任眾議院議員。

日本朝日新聞報導，這兩個選區的選戰型態都是朝野對決，被視為測試首相岸田文雄執政，以及眾議院解散的指標。

岸田今天上午表示真誠接受選舉結果，被問及是否在年內解散眾議院時則說，「在國際局勢緊張和物價上漲的情況下，必須維護國民生活，為了將安心、繁榮等傳承給下一代，應先專注面對刻不容緩的課題，目前尚未考慮其他事情」。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1121023