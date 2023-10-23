「管住嘴、適當運動」是維持健康的首要原則，國民健康署列出維持健康的10個要點，包括均衡飲食、每餐8分飽等。但在滿街都是美食的臺灣，外食族要守住國健署建議的難度大增。展碁國際旗下的保健食品品牌「究簡單」，因而開發究享受輕孅粉，並邀請知性女神張景嵐代言，幫消費者挺住健康的防線。

做為值得信賴的品牌，究簡單由專科醫生、營養師及保健食品相關領域人才組成團隊，以「高效有感，配方簡單」的設計理念，從安全、有專利、有國際研究數據報告的成分中，篩選適合國人的高效配方，並嚴選簡單、天然的營養元素，打造安全、優質的究享受輕孅粉，讓愛吃又不忌口的消費者多一份助力。

曾榮獲2023世界品質評鑑金獎的究享受輕孅粉，含5種成分，最重要的一項是近年風靡歐美的最新自燃系元素IGOB131®非洲芒果籽，可以促進新陳代謝、調整體質。這是美國Gateway Health Alliances公司與Dr. Julius Oben聯合研發，利用非洲芒果Irvingia gabonensis的種子，以專利三段式純水萃取而得的成分，100%植物成分且不含一般芒果品種的過敏原，適合大眾體質食用。

究享受輕孅粉的天然成分亦包括有益代謝的Morosil®摩洛血橙，以及促進腸道蠕動、增加飽足感的日本膳食纖維和維持醣類正常代謝的菸鹼酸鉻等。業者強調保留各成分的原本性狀，不加香料色素或添加賦形劑，快速吸收，讓消費者吃美食不再有罪惡感。

業者強調，究享受輕孅粉的配方簡單，成分裡沒有看不懂的化學名詞，不添加不需要的成分，並且對於每一項原料都嚴格把關，選用國際大廠品牌原料，並經過人體實測，效果與安全性都嚴加確認，希望幫助消費者大啖美食，又能維持健康，找回自信與愉悅。