萬聖節「不給糖就搗蛋」，今年不給吃也要搗蛋！史上第一個可以吃的萬聖節自10月21日起於桃園藝文廣場熱鬧展開，為期 11 天歷年最長的萬聖節活動，打造超過10個好吃好看的展區，等你一起來大啖暗黑美食，更推出許多豐富好玩的活動，天天充滿不同驚喜，陪大家度過歡樂的萬聖節！

2023桃園萬聖城以「魔幻廚房」為題，規劃一場驚奇美食大冒險，今年萬聖城蒐羅桃園各項熱門美食，量身設計 5 大搞怪可愛的原創角色，有最喜歡吃棺材板和大溪豆乾的貪吃「阿財吸血鬼」，迷戀龍岡米干的「麵麵木乃伊」，喜歡拍照踩點的「泡泡糖女巫」，調皮又可愛的「QQ 南瓜球」，最後是熱愛吃龜山水果乾的「阿乾殭屍」，打造迷人又具搞怪風格的萬聖主場！

現場販售萬聖城限定驚奇美食，快來把它們吃下肚！(圖/桃園市政府提供)

走入各大展區也可以明顯看見他們的身影，包含《吸血鬼血紅之屋》，由愛吃棺材板及大溪豆乾的「阿財吸血鬼」坐鎮，現場更販售專為萬聖城獨家開發的限定餐點，像是黑白小幽靈造型港式燒賣、可愛南瓜及鬼魂造型的包子，快來一口把鬼怪吃進肚子裡；喜歡喝咖啡、吃甜食的朋友快跟著喜歡拍照踩點的「泡泡糖女巫」一起走進《彩虹女巫咖啡屋》，可以為你特調莓果風味的鮮紅氣泡飲「女巫奇幻世界」，搭配眼球、獠牙糖果，唯美又詭異，還有各式奇幻飲品、限量造型包子炸物拼盤供應，歡迎大家來挑戰！穿過《魔幻廚房》入口，一顆顆調皮又可愛的「QQ 南瓜球」堆疊成超大裝置藝術，惹得民眾爭相拍照，《木乃伊中餐廳》則將陽春麵、牛肉麵及燒烤等木乃伊最愛的中式美食，通通搬上充滿萬聖風格的小吃攤位，搭配超可愛木乃伊充氣物、懷舊木頭椅及台式經典燈籠等，來了記得拍張美照再回家！

走進魔幻廚房入口，繽紛的燈飾結合超萌南瓜QQ球裝置藝術，別具萬聖節氛圍。(圖/桃園市政府提供)

今年桃園萬聖城除了好吃好拍，更規劃豐富的活動與大家同樂！活動每晚都設計不同特色的主題之夜，像是號召亞洲鬼、眾妖怪加入的「民俗之夜－亞洲鬼聯盟」、上演酷炫舞蹈馬戲特技表演的「國際之夜」；也將舉行「萬聖節變裝大賽」、「變裝電音派對」和「踩街大遊行」，邀請大小朋友及毛小孩們一起盛裝打扮、裝神弄鬼，上路討糖去！

桃園萬聖城現場好吃好拍，更規劃豐富的活動與大家同樂，吸引眾多民眾。(圖/桃園市政府提供)

每天晚上還將上演精采的展演動畫、星人秀等，都等著大小朋友一起來搗蛋！更首度結合 AR 濾鏡讓萬聖城更好玩、更好拍，開啟濾鏡化身麵麵木乃伊、泡泡糖女巫或是阿財吸血鬼等原創角色，現場還有6 款 NFT等著大家來蒐集，為萬聖城帶來全新體驗！趕緊趁著活動結束前，相約親朋好友來到這裡吃喝玩樂，渡過難忘的萬聖節！更多活動資訊請上「2023桃園萬聖城」官網查詢。

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