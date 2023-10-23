走過疫情睽違3年，葡萄王生技21日在桃園伍陽城市原創農場盛大舉辦「員工家庭日」活動，現場近千名員工與眷屬熱情參與。延續過往傳統，以健康概念融入多道競合關卡組成的闖關，不僅考驗團隊合作默契，也能激勵同仁向心力，更首創以員工投票表決家庭日形式，從闖關遊戲、園遊會到散播歡樂的音樂會高潮不斷。

葡萄王生技表示，針對親子家庭，現場貼心打造「葡萄新樂園」，除豐富美食攤車與胖卡車進駐外，公益市集也規劃3大公益攤位（小胖威利病友關懷協會、心路基金會、苗栗幼安教養院），販售各式手工小物與在地小農商品，購物之餘也不忘做愛心。

葡萄王生技「員工家庭日」活動特製大型啟動儀式道具，以熱銷NO. 1明星產品「易得纖」為靈感設計，巧妙運用粉紅、金、白3種經典色系為主視覺色調，盒內盛裝滿滿雙色氣球，開幕儀式啟動後，戳破一顆顆氣球寓意成功對抗體脂肪，為家庭日拉開序幕。

董事長曾盛麟指出，作為保健食品領導品牌，1969年成立迄今走過54個年頭，今年順利取得ISO14064認證，成為環境永續的領航者，並承諾SBTi科學基礎減量目標倡議，更榮獲2023「TSAA台灣永續行動獎」社會共融類-銀獎，另連續3年獲得「台灣公司治理評鑑」排名前5％，多年積極導入ESG永續發展，創造企業價值，更重視員工的家庭幸福，再創下一個輝煌年代。

葡萄王生技「員工家庭日」進行闖關遊戲前，必須先製作象徵各隊伍靈魂的環保永續隊旗，全數採用二手回收物製作，有產品外包裝、寶特瓶、報紙、二手衣物與紙袋等，將回收物品再利用，與葡萄王的永續環保理念不謀而合。由原舞曲文化藝術團帶來的音樂饗宴，搭配小丑表演秀、泡泡互動秀、魔術氣球等精彩演出，讓孩童流連忘返。