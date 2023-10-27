聯發科第3季合併營收為新台幣1100億9800萬元，季增12.2%、年減22.6%，合併毛利率為47.4%，季減0.1個百分點、年減1.9個百分點，合併本期淨利為新台幣185億6900萬元，每股盈餘為新台幣11.64元。
聯發科第3季營業毛利為521億9200萬元，季增11.9%、年減25.5%，毛利率為47.4%，季減0.1個百分點，年減1.9個百分點。本季毛利率較前季及去年同期降低，主要反應產品價格和成本上的變動。
聯發科(2454)今(27)日舉辦法人說明會，第3季每股賺進11.64元，超過一個股本。
聯發科第3季合併營收為新台幣1100億9800萬元，季增12.2%、年減22.6%，合併毛利率為47.4%，季減0.1個百分點、年減1.9個百分點，合併本期淨利為新台幣185億6900萬元，每股盈餘為新台幣11.64元。
聯發科第3季營業毛利為521億9200萬元，季增11.9%、年減25.5%，毛利率為47.4%，季減0.1個百分點，年減1.9個百分點。本季毛利率較前季及去年同期降低，主要反應產品價格和成本上的變動。
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