南茂第三季營收55.81億元，季增2.5%、年增6.2%；營業毛利8.89億元，季減5.5%、年增9.5%，毛利率15.9%，季減1.4個百分點、年增0.4個百分點；營業利益4.87億元，季減6.6%、年增22.6%，營益率8.7%，季減0.9個百分點、年增1.1個百分點；歸屬於母公司之本期淨利5.80億元，季減7.6%、年減13.6%，單季每股盈餘0.80元，低於今年第二季的0.86元、去年同期的0.92元，並創下5個季度低點。

南茂第三季整體稼動率63%，高於今年第二季60%、去年同期57%。其中，驅動IC(LCD Driver)74%，高於今年第二季72%、去年同期49%；晶圓凸塊(Bumping)65%，高於今年第二季60%、去年同期46%；測試(Testing)60%，高於今年第二季59%、低於去年同期63%；封裝(Assembly)47%，高於今年第二季40%、低於去年同期64%。

觀察南茂第三季各產品營收，面板驅動IC(DDIC)占37.7%，金凸塊占21.3%，Flash占20%，DRAM/SRAM占13.9%，混合訊號晶片7.1%。其中，記憶體產品營收季增4.4%、年減22.9%，驅動IC及金凸塊營收季增2.7%、年增50.9%。

以產品應用別觀察，南茂第三季智慧型裝置占33.7%、消費類23.6%、電視17.7%，車用和工業20.3%、運算裝置4.7%。

南茂第三季資本支出約7.245億元，其中LCD面板驅動IC約38.7%、封裝約15.3%、測試40.9%、凸塊約5.1%。折舊費用12.141億元。

南茂今年前三季財報，營業收入156.30億元，年減16.99%；營業毛利23.99億元，年減43.30%；營業利益11.93億元，年減58.91%；歸屬於母公司業主淨利14.11億元，年減56.12%；基本每股盈餘1.94元，相較去年同期的4.42元下滑。