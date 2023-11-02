美國總統拜登與大陸國家主席習近平11月將進行「拜習會」，外交部長吳釗燮今天表示，美方每次有高層會議，都會與台灣溝通，外交部也在密切注意當中。國際局勢確實相當動盪，台灣更需要認清所處情勢，要避免戰爭發生，就必須跟所有友盟國家保持密切聯繫跟溝通。

吳釗燮今天赴外交及國防委員會備質詢，會前接受媒體聯訪，針對「拜習會」，他說，外交部有注意到相關進展，美方在每一次有高層會談的時候，都會跟我方做一些溝通。有關於「拜習會」會不會發生？或者發生的時候是否對我方有所影響？相關單位尤其是外交部都在密切注意當中。

他指出，國際局勢的確相當的動盪，烏克蘭戰爭還在持續，中東也爆發戰爭，在這種情況下，台灣更需要認清所處情勢，要避免戰爭發生，就必須要與盟友國家保持非常密切的聯繫和溝通。

此外，美國政府也出現高層人事異動，白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）將接任副國務卿，吳釗燮說，坎貝爾是台灣非常好的朋友，對於區域局勢非常關注，對於美國對外關係尤其是印太地區的關係也有很多著墨，對於台灣的支持是無庸置疑的，樂意見到他接任國務院副國務卿的位置。

至於在加薩有持台灣護照的非政府組織工作者，媒體也關注其人身安全，吳釗燮表示，外交部完全掌握，此人已經安全離開加薩，台灣駐以色列代表處也跟他保持非常密切的聯繫。