小編回想起大學時期最喜歡看台灣作家劉墉的書，舉凡《創造自己》、《冷眼看人生》、《殺手正傳》、《抓住屬於你的那顆小星星》、《我不是教你詐》……等，不勝枚舉，直到現在還是偶爾會拿出來翻翻看看。

不過，日前他突然發生意外，著實讓人嚇了一跳；據新聞媒體報導，現年74歲知名作家、畫家劉墉移居美國紐約多年，日前驚傳在自家庭院摔倒、突然失去意識，等到妻子把他叫醒後，發現滿身滿地都是嘔吐物更一路嘔吐到醫院急診室，所幸經檢查後並無大礙，他也不忘在社群網站上向「粉絲」報平安：「老頑童一切OK，除了百病纏身，還是一尾活龍！」

看到他暫時平安無事，小編也長吁了一口氣。

轉貼劉墉在臉書的一段發文：「我到院子裡修剪樹木，轉身不小心被花盆絆倒，瞬間反應靠右手撐住，沒撞傷頭。我在地上躺了一下，因為手實在痛，然後一扭一扭地回房間對太太說：今天不做院子了，因為受了一點傷，接著去洗手，突然覺得天旋地轉，四周亮得張不開眼，太太剛扶我坐下，我就失去意識。被太太叫醒的時候發現滿身滿地都是嘔吐，太太急著找救護車，3分鐘車就到了，幾個講話很溫柔的大漢，把我載到長島猶太人醫院……。」

「跌倒」不僅年輕人愛注意，中老年人更要當心！

其實以劉墉74歲的年紀已屬老年，對於大多數老年人來說，最忌諱的就是「跌倒」；根據衛福部最新統計，110年事故傷害死亡人數為6,775人，位居國人死因第7位，其中65歲以上長者，每6人中有1人曾經發生跌倒，且每12位長者中有1人曾經因為跌倒而就醫，跌倒可說是造成65歲以上長者受傷住院和急診的最主要原因，其發生率隨著年齡的增加而隨之提高，輕微者影響個人生活起居，嚴重者可能需長期臥床，甚至因此死亡，不得不防。

說到跌倒，不禁讓小編聯想到，先前小花平台以專題深入報導國內藝人「小鬼」黃鴻升在家中浴室跌倒驟逝，年僅36歲，倒臥的當下因為沒有人在身邊即刻救援，才會發生不幸憾事……。跌倒的可怕之處由此可見，不僅年輕人要小心，中老年人更要當心，以下盤點近來國內名人因為跌倒離世的案例：

前台泥集團董事長辜成允下樓梯時不慎跌倒傷及腦部身亡，享年62歲。

台灣詩人余光中不慎跌倒導致顱內出血、輾轉進出加護病房……，享年90歲。

知名本土劇演員馬如風被朋友發現在民宿浴室跌倒猝逝，享年63歲。

台灣詩人管管因為跌倒昏迷，送至醫院後搶救無效，享年92歲。

台語流行音樂歌手高向鵬過馬路時跌倒、昏迷1年後過世，享年67歲。

歌仔戲知名小生陳美雲不慎在家中失足滑倒後離世，享年72歲。

意外發生了，申請理賠時要注意這些事！

要預防跌倒意外的發生，除了日常生活保健外，有哪些保險可以申請理賠？如果是一般的擦傷、挫傷到醫院診所掛號看診，可以申請意外實支實付型醫療險理賠，這部分小花平台特別提醒保戶在申請理賠時，需格外留意保險公司都是按照保單「條款」理賠，只要條款上沒寫或是寫得不一樣的，就不會理賠。

舉例來說，意外受傷如果寫的是「扭挫傷」會理賠，但是寫「扭傷」就不會理賠，僅僅只是差了一個字就是會賠與不賠的差別；因此，建議保戶在申請任何理賠之前，一定要詳閱保單條款內容，以免個人權益受損，否則你只能期待可以遇到善良一點的保險公司，願意因為你的積極爭取而採行「打折」理賠。

另一方面，還有常見的骨折傷害，不論是否有住院，意外住院日額和骨折險都可以申請理賠；其中，值得注意的是，意外住院日額通常都有內建骨折為住院保障，也就是如果因為意外事故而導致骨折，即便沒有住院，保險公司也會根據骨折的嚴重程度換算成住院日數理賠。

當然，如果需要住院治療，除了前述的意外住院日額和骨折險外，還有實支實付型醫療險可以理賠，在保障額度內，每次住院、門診手術費或是其他醫療雜費等都可以申請理賠。

（圖／今周刊提供）

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文章出處：小花平台