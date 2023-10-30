為響應臺灣2050淨零排放政策，華南銀行與台灣中小企業聯合輔導基金會攜手於北中南舉辦3場「要淨零、拚轉型、華銀伴你行」說明會，會中邀請餐飲及汽車製造業者分享執行碳中和、減碳排放、永續循環的實務經驗，聯輔基金會也介紹經濟部「以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助」及「低碳智慧特登納管工廠貸款認定說明」，並由華南銀行說明淨零轉型融資優惠貸款業務，本次共有超過180家企業與會，透過與中小企業面對面交流及分享，讓企業更加了解淨零轉型過程的外部資源與金融協助。

此外華南銀行亦率公股銀行之先，與台灣經濟研究院合作導入「中小企業淨零轉型診斷服務」，協助中小企業逐步建立碳盤查與減碳能力，經由診斷服務產出的報告，為企業規劃全方位的淨零轉型融資服務，未來透過華南銀行建立的淨零轉型生態圈，以金融影響力串聯產官學界專家提供企業淨零排放專業諮詢、媒合轉型技術需求，並由華南銀行協助提供淨零轉型融資，成為中小企業「淨零轉型」的最佳後盾。