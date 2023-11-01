民眾黨總統參選人柯文哲今天拋出氣候及能源政見，並提及能源不應被意識形態綁架，核二、核三應延役、核四則要安全總體檢；綠色和平認為，恐拖累台灣整體淨零轉型進度。

綠色和平表示，柯文哲於今日政策發表強調目前發電應保留核能發電，以2030年10％為目標更是反科學，甚至違反法治，全球在核電續建的工程上，續建施工時間平均歷時118個月，即核四續建最快2034年才有可能發電。

此外，柯文哲強調戰時能源不足問題，綠色和平認為，只有加速發展多元的再生能源搭配儲能提高台灣能源自給率，才是真正能夠確保能源安全的務實解方。

至於近日柯文哲對漁電共生的批評，綠色和平強調，各候選人都應該將農漁電共生視為多元再生能源發展的解方之一，並加強社會溝通；且應積極輔導企業投入｢自發自用」，成為「綠電的產銷者」，將各方力量有效投入淨零轉型。

綠色和平呼籲，各總統候選人應該將2030年再生能源發展及減碳目標提高到至少40％，並提出具體實施的政策，才能帶台灣邁向淨零轉型未來。