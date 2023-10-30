燁聯在台幣持續走貶之下，鋼廠成本仍處高位，考量客戶競爭力並與客戶共體時艱，燁聯決定內外銷各項產品售價調整，內銷價格方面，304不銹鋼產品每公噸下跌1500元、430不銹鋼產品平盤、316L產品附價每公噸下跌4000元；外銷價格方面，304不銹鋼產品每公噸下跌50美元、430不銹鋼產品平盤、316L產品附價每公噸下跌120美元。 燁聯進一步說明，全球通膨及升息壓力猶存，加上地緣政治之不確定因素提高，近期國際原物料價格有漲有跌，走勢波動較大，下游終端用戶對景氣看法偏向保守，因此，庫存回補需求也相對緩慢。今年供應鏈已持續調節庫存，展望明年第一季終端需求將可望逐步回溫。