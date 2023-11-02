受營運表現不佳影響，濾能股價自6月以來一路走跌，今（2）日開低重挫5.01％至46.5元，創去年6月底上櫃掛牌以來新低，早盤跌幅仍近2.5％，表現遜於大盤，5個月來股價已腰斬，跌幅達51.41％。

濾能為半導體產業客戶提供半導體無塵室AMC解決方案，包括AMC污染量測諮詢、污染防治工具銷售與循環經濟服務。主力產品的模組化化學濾網，主要應用於無塵室風機濾網機組（FFU），以12吋先進製程廠區為大宗。

濾能董事會通過2023年前三季財報，合併營收3.82億元、年減達51.86％，營業虧損0.54億元，較去年同期獲利1億元轉虧，毛利率、營益率23.88％、負14.14％。歸屬母公司稅後虧損0.43億元，較去年同期獲利0.86億元顯著轉虧，每股虧損1.97元，均創同期新低。

以此推算，濾能第三季合併營收0.9億元，季減23.23％、年減達67.47％，毛利率驟降至9.46％，營業虧損擴大至0.49億元，均續創歷史新低。歸屬母公司稅後虧損擴大至0.45億元、每股虧損約2.06元，亦雙創歷史新低。

濾能董事長黃銘文先前表示，因半導體產業景氣下滑，客戶遞延拉貨導致需求減少，加上新廠興建等投資費用影響，使今年以來營運明顯疲弱。不過，由於客戶建廠進度持續推進，隨著遞延訂單逐步恢復拉貨，認為整體營運將在第三季觸底，第四季將有所好轉。

濾能南科新廠主要生產微汙染化學濾網，為業界唯一設有獲ISO TAF 17025認證的環境氣態分子檢驗實驗室。黃銘文表示，隨著新廠新產能開出，有助第四季營運好轉。展望後市，由於先進製程對AMC防治需求有增無減，認為濾能明年營運重返成長軌道可期。