受惠於蘋果iPhone高階手機及非蘋手機品牌廠新機熱銷，加上潛望鏡頭外購光學稜鏡營收挹注，大立光10月合併營收躍增至63.26億元，月增13.53%，年增22.29%，為108年11月以來單月新高，累計前10月合併營收為372.86億元，年減3.05%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光10月合併營收比重20%到30%，10M以上產品占50%到60%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占10%到20%。

林恩平表示，原本大家對高階智慧型手機很悲觀，現在沒有那麼悲觀，高階手機需求有回來一些，因為賣得比較好，大部分高階機種都有加一些訂單，10月會比9月好，11月會比10月好。

在毛利率方面，林恩平表示，第3季延用舊機種價格跌蠻重的，第4季價格應該沒有再跌的空間，影響生產良率的鍍膜、組裝、管理等很多環節都要改善，理論上隨著經驗值多了會好一些，有助於第4季毛利率。