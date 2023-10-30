經過初賽，複賽，第十屆H.O.T原創音樂大賽挑選出二十組來自全台校園的表演團體，日前在台北西門町WESTAR進行決賽。經過四個小時的輪番表演，評審團主席陳子鴻及評審長艾怡良，和其他評審共同選出了高中、大專以及斜槓青年三個組別的冠亞軍及優勝隊伍。高中組冠軍為王建騏 Ritchie Wang、亞軍軟趴趴男孩、優勝 無極西瓜刀，大專組冠軍為 尼古町、亞軍 安小博、優勝 房潔恩，斜槓青年組冠軍 竹罐樂團、亞軍 小麻雀樂團、優勝 SOLARISM。

即使聽了四個小時的各組演唱，陳子鴻和艾怡良在賽後還是意猶未盡，本來對於年輕創作者抱持著鼓勵性質的陳子鴻更是說得直接，無論是哪個組別的演奏技巧跟創作實力都有一定水準，「我相信今天參賽的團體，都是很有機會可以進入音樂產業的。」擔任「1500聲量音創學院」台北院區校長的陳子鴻，製作及創作經驗都非常豐富，他就讚嘆，「就算把高校組放進大專或是斜槓青年組，他們的創作或表演也毫不遜色」。

評審團主席陳子鴻肯定學生表現，認為參賽隊伍都有機會進入音樂圈。(戴志揚翻攝)

評審長艾怡良鼓勵參賽者，音樂作品不能脫離與人的連結。(戴志揚翻攝)

金曲歌后艾怡良甚至形容，「他們的樂手強到，你會懷疑他們是不是根本沒在念書。」身為評審長的她，對於比賽結果流露出的是欣慰也是讚嘆。來自高中、大專以及斜槓青年三個組別總共20個團體，連續四小時幾乎沒有冷場的表演，讓在座的評審老師們都為之驚艷。評審團一致的共識是，參賽學生假以時日，經過雕琢磨練，都很有機會進入音樂圈，為台灣音樂產業注入新血。

高校組冠軍王建騏Ritchie Wang。(戴志揚翻攝)

大專組冠軍尼古町。(戴志揚翻攝)

本屆比賽的評審長艾怡良，本身也是選秀出身，同樣是創作型歌手，她也對有意進入音樂產業的學生提出建言，「創作必須是歌和人的連結，你要認識你自己和你寫出來的東西，這是很重要的。不只是為了表演，或是琢磨漂亮的段落而寫。」

陳子鴻也深有同感，他說「創作是騙不了人的。有些作品是為了創作而創作，有些是為了交差了事。我認為最重要，創作必須是發自內心的。我都跟學生說，要用心去創作，用腦去檢查。有的時候我寫完一首歌會覺得，超好聽！超佩服自己的才華。然後隔兩天再聽，這…..怎麼這麼難聽！」

斜槓青年組冠軍竹冠樂團。(戴志揚翻攝)

H.O.T.原創音樂大賽是在學生界知名的創作音樂賽事。近年更將參賽組別加入了斜槓青年組。讓仍對音樂抱持嚮往的社會人士，能繼續有追夢的機會。而無論是大師級的音樂人，或是創作新手，創作靈感來源多半來自生活體會與歷練。高中生談的青澀戀愛；大學生對於未來出路的煩惱；社會人士在生活與理想間的衝突。每個創作都是一個故事一段生命。聽見參賽隊伍無論是什麼年紀或身分，都嘗試著將"此時此刻"的自己寫進歌裡，艾怡良也有感而發，「我也會把自己的不安和憤怒都寫進歌裡。我並不覺得那樣不好。

創作不是只有狂練技巧，或是感受情緒。將兩者結合得好，就會是很棒的創作。但我覺得你和你的聽眾要有一個默契。你會慢慢的成長，你的聽眾也會。自己一定也不能慢下來，情緒總得要昇華，而這也是你的聽眾會很期待的事情。」

而所有參賽學生對於能有機會站上決賽舞台，有機會接受大師級評審的指教，都覺得這比比賽名次還重要。他們也感謝主辦單位台灣青年夢想聯盟協會，努力尋求企業支持，透過曼秀雷敦贊助經費，比賽得以延續，讓更多青年學子的音樂夢想，有成真的一天。