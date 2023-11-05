徐佳瑩（右起）5日攻蛋邀HUSH及艾怡良擔任嘉賓。（鄧博仁攝）

徐佳瑩（右起）5日攻蛋邀HUSH及艾怡良擔任嘉賓。（鄧博仁攝）

徐佳瑩（Lala）的「變得有些奢侈的事」小巨蛋演唱會今（5日）第2場，驚喜邀來HUSH、艾怡良2位好友擔任嘉賓，3人同台合唱氣氛超嗨。爆笑的是，為了感謝2位好友助陣，徐佳瑩事前準備了很「蚌」的大型蚌殼裝當作禮物送他們，3人在台上當場套上蚌殼裝，Lala搞笑直呼「小巨蛋台上有3隻蛤蠣耶」，笑翻滿場1.1萬名觀眾。

徐佳瑩今在演出節目後段，走上觀眾席中間的延伸走道獻唱〈現在不跳舞要幹嘛〉，嘉賓HUSH與艾怡良有志一同穿著毛皮大衣現身台上，3人一同合唱〈準明星〉與〈傲嬌〉，全場尖叫聲瞬間炸裂。2首歌唱畢，私交甚篤的3人你一言我一語鬥嘴嬉鬧。

Lala笑喊「我怎麼找了2隻惡犬來這邊」，穿著網襪套高筒靴的HUSH，搔首弄姿自稱是「南京東路張惠妹」，還微露低胸與2位女明星比辣，HUSH扭腰擺臀地說：「我可是上面有長輩下面有手足，太奢侈了。」為了感謝2位好友助陣，徐佳瑩隨後請工作人員將她事前準備的3套大型的蚌殼裝搬上台，3人當場套上蚌殼裝合照，毫無章法的安排超級搞笑。

相隔5年攻蛋，Lala不僅送上經典好歌，還在演出途中開起直播，與全世界的歌迷分享〈心裡學〉這首歌演出，貼心為無法到場的歌迷們送上溫暖歌聲。徐佳瑩的老公比爾賈等家人連2天到場支持，圈內眾好友們包括八三夭的霸天、劉逼，李友廷、林曉培、孫盛希、陳勢安、彭佳慧、黃小柔、黃建為以及蘇打綠的阿龔與馨儀等人今進場欣賞，VIP區星光熠熠，為連2天演唱會留下完美回憶。