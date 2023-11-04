徐佳瑩4日在台北小巨蛋舉辦演唱會。（亞神音樂提供）

徐佳瑩（Lala）今（4日）起連2天在台北小巨蛋舉辦「變得有些奢侈的事」演唱會，暌違5年攻蛋，她心情特別興奮，不僅開場不到5分鐘就落淚、第一首歌最後唱到泣不成聲，後段獻唱〈傲嬌〉時一度因為太嗨，她唱一半突然大喊「閃到脖子」，苦笑地用手不停按摩自己的脖子，反應逗趣。接著在歌聲中，嘉賓高爾宣驚喜登台，全場頓時爆出超高分貝的歡呼聲，氣氛歡樂。

徐佳瑩今穿紅黑斜肩連帽長裙獻唱〈給〉揭幕，身後的四面巨型LED螢幕，由4000顆燈點打造出1.5噸重的「懸浮黑洞」，視覺效果驚豔眾人。唱完描寫她過去脆弱、低潮時期的〈極限〉等歌後，她感動得一度躺在地上，起身後說：「5年了，這5年來你們都過得好嗎？謝謝你們來，真的好奢侈，我剛哭到泣不成聲，我也沒料到。看到你們的臉我會想哭，因為你們是我人生中，很奢侈的一部份。」

她此套演唱會軟硬體都堪稱「奢侈」，除了雙旋轉舞台重達40噸，相當於20台休旅車的重量，4面巨型LED螢幕面積更高達500平方公尺，比一座籃球場還要大，且主舞台還搭建1500公尺的鋼架，相當於3座台北101的總高度。不僅如此，曲目改編更融入弦樂團，安排21位樂手把音樂做到極致；演唱會明天還有一場，2天共吸引2.2萬人進場欣賞。