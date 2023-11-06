徐佳瑩5日演唱會結束後出席慶功記者會。（鄧博仁攝）

徐佳瑩（右起）5日在演唱會上與HUSH及艾怡良扮成蚌殼精。（鄧博仁攝）

徐佳瑩一連2天的「變得有些奢侈的事」台北場演唱會昨（5日）落幕，慶功受訪提到昨晚在小巨蛋創下「蚌殼精傳說」紀錄，她對於自己這個神來一筆的靈感很滿意，回想10月初為準備演唱會閉關時想到這個點子，一開始跟同事提出自己的想法時，還被以是在開玩笑；昨完成與HUSH、艾怡良扮成「3顆蛤蜊」同台，她笑說：「有一種想像中的畫面、夢想成真的感覺。」幽默直呼已達自己演藝生涯高鋒。

蚌殼精計劃籌備期間，徐佳瑩不斷關心同事們執行進度，「告訴導演了沒？蚌殼裝買到沒」？很希望自己的想法能夠實現，昨演唱會為了不讓3大件蚌殼裝提前被HUSH和艾怡良發現，整個過程煞費苦心。演出結束後，徐佳瑩感受到2位好友對這項「驚喜」也很享受，HUSH和艾怡良不僅欣然收下這份大禮，還分別將蚌殼裝塞進車裡戴回家當作紀念，讓徐佳瑩不禁得意起來：「天啊，我真的是個天才！還好我有堅持要完成這個念頭。」

對於HUSH、艾怡良2位摯友不計形象力挺，徐佳瑩說：「很感謝她們給我面子，也只有他們2個才可以（願意配合）。」3人昨合唱的〈傲嬌〉，原唱者是她與艾怡良以及天后張惠妹，邀請嘉賓時，怎麼沒想到請阿妹來一起扮蛤蜊？徐佳瑩說：「妹姊來我怎麼可能敢拿出蚌殼啊，而且她最近辦演唱會很辛苦，我就不要打擾她了。」

完成4度攻蛋，徐佳瑩心中充滿感動，她表示這次演唱會有很多新的嘗試，包括第一次體驗這麼千變萬化的舞台，雖然在台上很忙碌，但覺得很好玩，「印象最深刻的部分，應該是我第一次在演唱會上跟觀眾距離那麼近，感覺真的很棒」。回想首場第一首歌〈給〉就感動落淚，徐佳瑩表示，因距離上次舉辦小巨蛋演唱會已有5年之久，內心感觸千頭萬緒，「看著台下座無虛席的時候，突然覺得覺得自己真的很幸運，過了那麼久還是有人願意來聽我唱歌，超級無敵感動」。

「變得有些奢侈的事」演唱會好評不絕於耳，不僅台灣的歌迷敲碗加場，世界各地的歌迷也紛紛表達期待親眼見證演唱會。徐佳瑩透露，巡迴行程正如火如荼洽談中，這套演唱會預計先短暫休息2個月，她也想趁這段時間和已半年沒約會的老公比爾賈享受2人世界，找時間夫妻倆吃頓飯或看場電影，明年再繼續展開世界巡迴演出。