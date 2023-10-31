時序入秋，蟹正肥美，台北晶華地下三樓三燔本家與三樓晶華軒，11月1日起攜手推出「日本三大名蟹祭」，三燔主廚嚴選日本北海道毛蟹及鱈場蟹入饌，推出出「毛蟹海陸鍋」以及「頂級鱈場蟹四吃」兩款時令饗宴，為襯托名蟹的鮮甜滋味，主廚也遵循日式正宗吃法打造專屬的Kani-Suki螃蟹湯底，清甜且香氣四溢。同時間，三樓的晶華軒餐廳主廚也以粵式料理手法演繹日本三大名蟹中高雅的松葉蟹，藝烹出「蛋白花雕蒸松葉蟹」以及「松葉蟹腸粉」，邀請嗜味老饕前來感受充滿秋日氣息的頂級名蟹料理。

台北晶華三燔本家主打的「北海道毛蟹海陸鍋」，其中亮點便是由主廚設計、搭配毛蟹涮煮的湯底，熬製時須使用日本料理的靈魂鰹節（鰹魚乾），加入頂級的北海道利尻昆布細細烹煮，再以日式白醬油、清酒及味醂進行調味，為日本頂級料亭專為螃蟹鍋物所調製的湯底，有「Kani-suki螃蟹高湯」的稱號，入口能感受到海味，搭配鮮甜的螃蟹一同享用，和諧中綻放的層次感，令人回味再三，主菜將同步提供上等美國無骨牛小排，每人3,980元，兩人起鍋。

年年熱賣的「頂級鱈場蟹鍋物宴」選用的是由北海道空運直送、重約3公斤的鱈場蟹，並以蒸、煮、烤三種料理手法完美呈現其鮮甜彈牙的滋味，前菜以松茸蒸蛋、鹽烤銀杏及秋栗天婦羅揭開序幕，接著上桌的鱈場蟹腳蒸籠蒸是取蟹腳前段肉質最細緻鮮甜的部位，放入手工製作的方形杉木蒸籠中，以頂級的利尻昆布鋪底，透過蒸氣烹煮可完整保留蟹肉細緻鮮美的口感和優雅的甜味，開蓋後再淋上獺祭清酒提香帶味，可同時以視覺、味覺和嗅覺感受鱈蟹的美妙滋味。炭烤鱈場蟹腳則是選用蟹腳前臂、以熱度均勻的炭火慢烤而成，炭香隨著甘甜蟹肉入口，令人齒頰留香。

鍋物宴中的主角為強調蟹身原汁原味的極品鱈場蟹鍋，同樣選用清雅的Kani-Suki（螃蟹高湯）作為湯底，輕涮入口可品嘗到蟹肉最純粹的鮮甜滋味；接著登場的鱈場蟹膏雜炊是在鱈場蟹鍋的湯底中放入北海道夢美人米煮成的晶瑩米飯，與濃郁蟹膏一同熬煮至收汁後，米飯與湯汁呈現完美交融狀態，起鍋前淋上蛋液並灑上海苔絲及蔥花收尾，美味而充滿飽足感；最後搭配上的甜點是主廚以台灣在地萬丹紅豆搭配法國糖漬栗子製成的經典日式羊羹，主菜同步搭配以壽喜燒鍋物呈現的多汁A5等級和牛沙朗，每人5,980元，四人起鍋。

位於酒店三樓的晶華軒也同步以日本三大名蟹中的松葉蟹入饌，由中餐廚藝總監鄔海明精心打造出「松葉蟹兩吃」，第一種吃法蛋白花雕蒸是選用松葉蟹細緻的蟹腳部位，去殼後以雞高湯將蟹肉泡至8、9分熟，接著以打發的放牧雞蛋白、玉米雞熬製的雞高湯、鹽、薑汁混合過篩而成的蛋液倒入盤中，接著放上方才以雞高湯輕燙的蟹肉和濃郁的蟹膏，並淋上少許18年的陳年花雕酒，入鍋回蒸至蛋白凝固，恰到好處的火候掌握完美凸顯蟹肉鮮甜、蛋白細緻，其中的花雕酒可增添香氣並中和蟹肉寒性。

另一吃松葉蟹腸粉是將松葉蟹蟹身中的肉細細挑出，與蟹膏一同拌入帶有甜味的馬蹄和洋蔥後以米網包裹並酥炸，外層裹上由再來米製成的米漿蒸煮成的輕薄外皮，入口能同時感受蟹鮮、蔬菜甜及米香三重滋味，是一道以廚藝展現全食精神的美味佳餚，「松葉蟹兩吃」每份6,880元。