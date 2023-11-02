》挑選殖利率至少5%以上的股票或ETF

為何要挑選殖利率5%以上的股票或ETF當作存股呢？

主要原因是，長期通膨率約在2-3%間，基本上殖利率沒有3%，獲利長線幾乎都被通膨吃掉了。

因此，要當作長線存股標的，目前主流的看法都會挑選至少配息5%以上的股票或ETF，甚至有人主張至少要6%或是7%才值得去存。

》挑選「填息率高」的股票或ETF

投資新手容易看到高配息就無腦買進，完全沒有考慮無法填息的問題，這就容易形成賺到配息，卻賠上價差的窘境，這是不少存股族都遇過的投資盲點。

因此，後來列入我列入存股的名單，一定會篩選過往的填息率，只有高填息的股票或ETF，才會列入優先的存股名單。

》殖利率與填息率的穩定度

我認為一個好的存股標的，配息的「殖利率」與「填息率的穩定度」要一併觀察。

若某一檔股票或ETF配息殖利率不穩定（每次配息都不固定），這意味公司獲利不穩定，縱使後續都能穩定填息，也非存股的首選（註：成長型公司殖利率通常不穩定，這類股票通常不適合當作長期存股，而是規劃以資本利得為主要投資目的）。

若真的要「挑選存股」，我會優先挑選「配息殖利率穩定+填息率穩定」的股票或ETF

》00929過去4次配息都是配發0.11元

就配息穩定度而言，00929過去4次配息都是0.11元，穩定的配發，年化殖利率都能維持至少7%以上。

00929過去4次配息，都在短時間填息

(表/股市小黑)

00929在7月19日第一次除息，除息前一日（7月18日）收在16.57元，第一次配息「只花9天」即完成填息。

00929在8月17日第二次除息，除息前一日（8月16日）收在16.43元，第二次配息「只花1天」即完成填息。

00929在9月19日第三次除息，除息前一日（9月18日）收在18.2元，第三次配息「只花1天」即完成填息。

填息後，股價出現第一波明顯回檔，股價回到17-17.5元整理。

00929在10月24日第四次除息，除息前一日（10月23日）收在17.24元，除息當天以17.17元開出，一度站上17.24元，最後在17.22作收，相較10月23日的收盤價17.24，也是達成「除息首日就填息」。

》黑大佈局狀況

上週加碼2張，目前共買進持有60張（其中10張出借中）。

目前黑大對於00929的策略規劃維持一樣，只要配息穩定（維持0.11元最好，低標最低能接受0.09元）+填息率高，就會持續分批買進，一年內目標100張，我會陸續分享後續買進的狀況（只要狀況不變，就會「只買進」，當作存股領配息）。

警語：

文章內容不是對任何證券作買賣邀約，這只是創作者分享自己的交易邏輯與觀察心得，並非給讀者任何投資建議，股票投資有賺有賠，請務必獨立思考自行決定，文中內容之舉例只是為了讓讀者能清楚了解創作者的思維，請勿以此文章做為買賣依據。

本文內容已獲【股市小黑】授權

原文出處：股市小黑-00929月配息ETF，成立以來4次配息都在短時間填息

https://www.pressplay.cc/project/06C118B16D26DA790E71D7F09501FCC3/articles/7D3C5833F869E1E9F9E5D42337F8EA26

(文：股市小黑：專挑聽話好股票，分散佈局，安心獲利。)

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