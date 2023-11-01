小編今（1）日精選5件不可不知的國內外財經大事。國民ETF國泰永續高股息ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）（00878）10月31日公告每單位預估配發金額，每單位擬配發0.35元，以10月31日收盤價換算單季殖利率達1.79％，年化配息率近7.2％，除息日為11月16日，11月15日前持有或買進，皆可參與本次配息，12月12日入帳，實際配發金額將於11月14日官網公告。

【1】00878配息出爐 最晚11／15買進

00878的定期定額戶數也屢屢創高，9月投資戶數再新增5,507戶，總戶數攀升至逾20萬戶，顯示00878受到多數偏好定期定額的穩定型投資人青睞，若每月定期定額投入5,000元於00878（附表），三年後投資報酬率有機會可達34.08％。

【2】四大扛霸子急拉台股險守萬六

台股光輝10月蒙塵，月線連三黑，31日盤中破底至15,975點，但「四大扛霸子」投信、八大公股行庫、政府基金、壽險業者力挺，尾盤硬生生拉抬8.5點收16,001點，成功收復萬六關卡。

【3】10月重貶1.51角 台幣匯價月線連七黑

美國聯準會（Fed）升息循環近尾聲，但高利率恐維持較長時間，加上地緣風險升溫，美元持續多頭，亞幣看不到反彈曙光，新台幣10月以來不斷探底，一度貶至逾七年多來新低，面臨32.5元關卡保衛戰，31日收在32.419元，升值0.6分，累計10月貶值1.51角或0.47％，月線出現連七黑。

【4】美債殖利率 飆高聲暫歇

美國財政部30日宣佈，第四季借款需求預料為7,760億美元，比7月預估規模減少760億美元。消息公布後，投資人暫時鬆了一口氣，也帶動美債殖利率從高位回落。

【5】電動車需求轉弱 鋰礦股全倒

高利率環境令電動車銷售前景蒙塵，促使相關企業下修財測，加劇市場對於電動車電池關鍵材料鋰短期需求下滑的擔憂，加上鋰長期來看恐怕供過於求，導致美國鋰礦股10月30日全面重挫。