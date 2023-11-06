前9個月的淨利成長35%至新幣78.9億元（約新台幣1870.1億元），股東權益報酬率達18.6%，雙雙創下歷史新高。受惠於企業及消費金融業務成長，總收入成長27%至新幣152億元（約新台幣3602.8億元）。支出上升14%，成本收入比率改善4個百分點至39%。扣除提撥準備前淨利成長37%至新幣93.2億元（約新台幣2209.1億元）。特殊提撥準備上升3個基點至11個基點，而一般提撥準備為新幣7,500萬元（約新台幣17.8億元）。

星展董事會宣佈第三季股息為每股新幣48分（約新台幣11.4元），前九個月的總股息為每股新幣1.38元（約新台幣32.8元）。

星展集團執行總裁高博德表示，受惠於淨利差持續擴大與企業及消費金融業務維持成長，星展在第三季度收入再創佳績。而成功整併花旗台灣消金業務有助我們實現在主要市場拓展規模的戰略目標。隨著即將邁入新的一年，未來長期較高的利率將有助於獲利表現，而我們穩健的資產狀況、充裕的流動資金、審慎的一般提撥準備和健全的資本比率將為星展提供強大的緩衝，以因應宏觀經濟前景的不確定性。

企業及消費金融業務的淨利息收入為新幣36.8億元，相較去年同期成長23%，與上一季度相比成長3%。因利率上升緣故，淨利差為2.82%，與上一季度相比持平，但較去年同期擴大52個基點。以固定貨幣匯率計算，貸款較上一季度成長1%，相當於增加新幣50億元至新幣4,200億元。因整併花旗台灣消金業務，貢獻貸款達新幣100億元。若不計入花旗台灣部分，非貿易企業貸款因還款增加下降1%，相當於新幣20億元，而貿易貸款因定價缺乏吸引力下降3%，相當於新幣10億元。房屋和其它消費貸款則下降1%，相當於新幣10億元。

企業及消費金融業務的淨手續費收入較去年成長9%至新幣8.43億元。由於保險業務和投資產品的銷售增加，財富管理手續費成長22%至新幣3.93億元。因消費增加與整併花旗台灣消金業務影響所致，信用卡手續費成長21%至新幣2.69億元。貸款相關手續費成長12%至新幣1.37億元。交易手續費變動不大為新幣2.28億元，而由於資本市場活動放緩，投資銀行手續費下降16%至新幣2,100萬元。與上一季度相比，淨手續費收入上升2%。

因為金融市場暨流動資金管理客戶的銷售增加，企業及消費金融業務的其它非利息收入與去年和上季相比成長8%至新幣4.99億元。由於員工成本增加和整併花旗台灣消金業務，支出較去年成長12%至新幣20.4億元。基本支出上升10%。與上一季度相比，支出成長6%，而基本支出成長4%。成本收入比率為39%，與去年和上一季度相比變動不大。扣除提撥準備前淨利為新幣31.5億元，較去年成長18%，與上一季度相比增加1%。